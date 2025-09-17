４人組ロックバンド「Ｋｉｎｇ Ｇｎｕ」のボーカル、キーボードの井口理（３１）が１７日、一般女性と入籍したことを発表した。

井口は自身のＸ（旧ツイッター）を「井口理より皆様へご報告」のタイトルで投稿。「私事ではございますが、この度かねてよりお付き合いさせて頂いている方と入籍致しましたことをご報告させていただきます」と報告した。相手は一般の女性で「温かく見守って頂ければ」とした。

入籍を機に「より一層自分の活動と向き合っていきたいと思います」と音楽活動へさらに邁進することを誓った。

井口の発表全文

秋晴の候、皆様におかれましては、益々のご清栄のこととお喜び申し上げます。

私事ではございますが、この度かねてよりお付き合いさせて頂いている方と入籍致しましたことをご報告させていただきます。

今後は今まで以上に気を引き締めて、Ｋｉｎｇ Ｇｎｕの音楽やそれを聞いてくださる皆様への感謝を忘れず、より一層自分の活動と向き合っていきたいと思います。

なお、お相手の方は一般の方ですので温かく見守って頂ければ幸いです。

今後とも応援の程、どうぞよろしくお願いいたします。

井口理