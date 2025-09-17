◆世界陸上 第５日（１７日、国立競技場）

世界陸上の折り返しとなる１７日、日本陸連の山崎一彦強化委員長（５４）が前半戦を総括。前日の男子１１０メートル障害で、準決勝に急きょ繰り上がりで出場することになった泉谷駿介（住友電工）についても言及した。

泉谷は予選敗退となっていたが、準決勝当日の約１時間前に繰り上がりでの出場が決まり、強行出場。十分なアップができないままレースに参戦し、転倒して決勝進出とはならなかった。

山崎強化委員長は、「スタートの１時間前に、認めるという話があった。急きょというか。心と体の準備が厳しい状況で、本人は臨んだと思う。あんまりこういうことはない。イレギュラーな件だったと思いますが、よくきちんと頑張って走ったのかなと思っています」と話した。

ここまで日本が獲得したメダルは男子３５キロ競歩の勝木隼人（自衛隊体育学校）が獲得した銅メダル。入賞は男子３０００メートル障害８位の三浦龍司（スバル）、男子１１０メートル障害５位の村竹ラシッド（ＪＡＬ）、女子１万メートル６位の広中璃梨佳（日本郵政グループ）など６つ。日本新記録は男子４００メートルの中島佑気ジョセフ（富士通）など３つ。順調に結果を残し、「手堅く入賞してくれています。ホスト国というプレッシャーがある中で、選手たちはよく頑張ってくれている」と話した。

後半は１９日に女子やり投げの北口榛花（ＪＡＬ）、２０日に男子２０キロ競歩の山西利和（愛知製鋼）らメダル候補も控える。「期待されているメダルは、まだいくつか残っています。みんなに期待されていることが良いと思えるのが、今の僕たちの力だと思います」とうなずいた。