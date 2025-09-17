政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１６日にＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組では１０月実施の自民党次期総裁選に向けた動きなどを特集した。

番組では総裁選立候補を表明した小泉進次郎氏が、昨年総裁選では世論調査では石破茂氏とトップを争うも、論戦不安定などもあって３位に終わったと紹介。先立って今月９日には「いままで１６年政治の世界に身を置いて、さまざまな数字というのは良いものもあれば、そうじゃないものもあります。そして今まで持ち上げられたら叩き潰される前の予兆だなと。そういった経験もいっぱいしています。ですので、そういったことに一喜一憂せず」と述べた映像も伝えた。

田崎氏も現在の世論調査に対しての発言だろうとの見方を示し、「小泉さんが初出馬した時に、世襲に対する反応が厳しくて、最初の演説なんかでは物を投げられたり、足を踏まれたり、いろいろされたわけです」と説明。しかし「当選して議員バッジを付けたら、急に進次郎さんに対する人気がぐっと上がって、手のひら返すもんなんだという経験があるから、ああいうふうに言われてるんだと思います」と語った。