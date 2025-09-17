5人組女性アイドルグループ「手羽先センセーション」のメンバー・宮代柚花が活動休止することを17日、同グループの公式サイトで発表した。

公式サイトは「宮代柚花 活動休止のお知らせ」と題して更新され、「メンバーの宮代柚花につきまして、心身の不調により通院しておりましたが、医師の指導のもと療養に専念するため、2025年9月17日より当面の間、活動を休止させていただくこととなりました」と活動休止となった経緯とともに発表した。

活動休止に伴い「活動休止期間中は、予定されているすべてのイベント・特典会・ステージ出演を欠席いたします」とし「なお、2025年10月20日（月）ツアー東京＠白金高輪SELENE b2にて復帰を予定しておりますが、体調や状況により復帰時期が変更となる可能性がございますので、予めご了承ください」と伝えた。

また「有効期限が9月末の宮代柚花チェキ券に関しましては、有効期限を10月末に延長とさせていただきます」とし「ファンの皆さま、関係各位にはご心配・ご迷惑をおかけいたしますが、宮代の回復を最優先に考えた決定となりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも手羽先センセーションへの変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」としている。