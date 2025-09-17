「陸上・世界選手権・女子２００メートル予選」（１７日、国立競技場）

２００メートルの日本記録を持つ井戸アビゲイル風果（２４）＝東邦銀行＝が５組４レーンで走り、２２秒９８で組５着だった。最終６組を終えて全体６位以内のタイムとなり、１８日の準決勝に進んだ。

この種目での日本勢の準決勝進出は２０１１年大邱大会の福島千里以来で１４年ぶり。

自分が走り終えた後、最終６組のレースを見届けた井戸は「え〜うれしい〜」と笑顔がはじけた。

井戸は８月の富士北麓ワールドトライアルでは決勝（追い風１・０メートル）で、２０１６年に福島千里が樹立した２２秒８８を０秒０９更新。日本記録を９年ぶりに塗り替える２２秒７９で制していた。“福島千里超え”の２４歳は初の世界選手権に「世界の舞台は楽しいイメージがある」と思いをはせていた。

◇井戸アビゲイル風果（いど・あびげいる・ふうか）２００１年６月１５日、岐阜県美濃加茂市出身。至学館高から甲南大を経て、２４年に東邦銀行入り。７月の日本選手権は１００メートル、２００メートルで２冠を達成した。甲南大４年時には日本学生個人選手権２００メートル制覇。座右の銘は「敵は己の中にあり」。好きな食べ物はマンゴー、うどん。１６５センチ。