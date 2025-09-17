King Gnu¥Ü¡¼¥«¥ë°æ¸ýÍý¤¬·ëº§¡¢Áê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¡Ö²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¡×È¯É½Á´Ê¸
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉKing Gnu¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë°æ¸ýÍý¡Ê31¡Ë¤¬17Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Áê¼ê¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
°æ¸ý¤Ï¡Ö°æ¸ýÍý¤è¤ê³§ÍÍ¤Ø¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë½ñÌÌ¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÈÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¡×¤·¡¢Áê¼ê¤Ï°ìÈÌ¿Í¤Î¤¿¤á¡Ö²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿
¢§È¯É½Á´Ê¸
°æ¸ýÍý¤è¤ê³§ÍÍ¤Ø¤´Êó¹ð
½©À²¤Î¸õ¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢±×¡¹¤Î¤´À¶±É¤Î¤³¤È¤È¤ª´î¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÈÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢King Gnu¤Î²»³Ú¤ä¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¤è¤ê°ìÁØ¼«Ê¬¤Î³èÆ°¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤â±þ±ç¤ÎÄø¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°æ¸ýÍý
°æ¸ý¤ÏÁ°Æü16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½éÉñÂæ¡õ¼ç±éºî¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¡Ê12·î5Æü¡ÁÆ±21Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦THEATER MILANO¡ÝZa¡¢26Ç¯1·î8Æü¡ÁÆ±12Æü¤Þ¤Ç¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¥¯Âçºå¡¡WW¥Û¡¼¥ë¡ËÀ½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£°æ¸ý¤¬Åìµþ·ÝÂç¤Î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Ìó10Ç¯Á°¤Ë¡¢ÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤Ç¡¢º£ºî¤Ç±é½Ð²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¾®´ÓÎ®À±»á¤È°ì½ï¤Ë¾å±é¤·¤¿±éÌÜ¤Ç¡¢¡ÖÆ±¤¸±éÌÜ¤ò10Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ÄÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¡£¡Ê¾®´Ó»á¤È¡Ë²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë²¿¤òµÛ¼ý¤·¡¢²¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡ÄÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡°æ¸ýÍý¡Ê¤¤¤°¤Á¡¦¤µ¤È¤ë¡Ë1993Ç¯¡ÊÊ¿5¡Ë100·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£Åìµþ·ÝÂç²»³Ú³ØÉôÀ¼³Ú²ÊÂ´¡£King Gnu¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃ´Åö¡£19Ç¯¡ÖÇòÆü¡×¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸5²¯²ó¤òÆÍÇË¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï20Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö·à¾ì¡×¡Ê¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¡Ë¡Öº´¡¹ÌÚ¡¢¥¤¥ó¡¢¥Þ¥¤¥Þ¥¤¥ó¡×¡ÊÆâ»³ÂóÌé´ÆÆÄ¡Ë¡¢22Ç¯¡ÖÍ¾Ì¿10Ç¯¡×¡ÊÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¡Ë¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖMIU404¡×¤Ë½Ð±é¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¹ÔÄê·®»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï°ËÆ£¤Á¤Ò¤í»á¤¬Ì³¤á¤¿¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤âÌ³¤á¤¿¡£