東京ディズニーランドホテルとディズニーアンバサダーホテルでは9月16日から園内で開催される特別イベント「ディズニー・ハロウィーン」に合わせ、各レストランで期間限定メニューを提供する。大のディズニーファンでもある、5人組アイドルグループ、momograci*（モモグラシ）の小西にこ（22）がハロウィーンの世界観を体現したメニューをリポート。その魅力を語った。

ディズニーアンバサダーホテル内の「エンパイア・グリル」「ハイピリオン・ラウンジ」「チックタック・ダイナー」の3レストランを訪問。「エンパイア・グリル」ではスペシャルディナーのコースで提供される国産牛サーロインのグリルや、グレープとキンモクセイを使用したスペシャルドリンクを試食した。

小西は「ステーキは見た目も華やかで付け合わせのマッシュ・ド・ポテトも味がしっかりしていておいしかったです。全体的に好みの味でした！」とテンション爆発。ドリンクについても「甘すぎず爽やかで飲みやすい。ハロウィーンを意識したびっくりする色ですが、香りも良くて疲れが取れた気がしました」と笑顔で話した。

「ハイピリオン・ラウンジ」ではケーキセットとスペシャルドリンクを提供している。小西はハロウィーンの象徴的な存在でもあるカボチャやサツマイモが大好物といい「秋は最高。11月は誕生日もありますし、私の季節です」。イチジクのコンフィテュール入り紫芋クリームとナッツのタルトを食べ、「少し酸味があってさわやかですね。見た目で言うとモンブランみたいですが、普通のそれとは全然違います！ドリンクもパウダーの黒ごまが効いていておいしかったです」と振り返った。

ディズニーにちなんだかわいらしいパンなども販売する「チックタック・ダイナー」では焼き芋ブレッドとかぼちゃと栗のパフェタルトを試食した。大学芋なども入ったスペシャルドリンクも提供され「大学芋は実家にいた頃におばあちゃんがよく作ってくれていました。今回のはサクサクした大学芋で、おいしいです。ミルクとの相性も良くて、どんどん飲めますね」とリポート。ハロウィーンの思い出についても語り「ディズニーに行ったこともあります。その時にラプンツェルのアトラクションに初めて乗れてうれしかったです」と笑顔。プライベートでは今年も友人とコスプレをする予定といい「ラプンツェルになる案も出ています！グループでは10月末にハロウィーンライブを数度予定しているので、興味ある方はぜひ来てください！！」と呼びかけた。

3カ所のレストランをめぐり「ゆったりとした時間を過ごせました。園内に入らずとも雰囲気を味わえるのがうれしいですね。最近は若い子の間でインパ（園内に入ること）しないディズニーも流行っているので、こういうレストランめぐりなら歩き疲れないですし、新しい楽しみ方のひとつとして良いと思います！モチーフもたくさんあって、今年初のハロウィーンを感じられて楽しかったです！！」と締めくくった。

momograci*は2016年に「桃色革命」として結成され、21年に「momograci」に改名。今年7月に解散ライブを行い、同8月から小西ら5人のメンバーで*をつけた「momograci*」として同12月までの期間限定グループとして活動している。