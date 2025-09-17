【東京ディズニーシー】映画『リメンバー・ミー』がテーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」が初開催！
東京ディズニーシー・ロストリバーデルタにて、2025年9月17日（水）〜11月2日（日）の期間、映画『リメンバー・ミー』の世界をテーマとした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」が開催中！
メキシコの伝統文化「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（スペイン語で「死者の日」の意）をモチーフに、特別なグルメやデコレーション、エンターテイメントが登場しています。
初開催となるイベントだから、映画ファンはぜひチェックしておきたいところ。作品の世界に入ったつもりで、新イベントを満喫しましょう！
『リメンバー・ミー』がモチーフの「東京ディズニーシー」新グルメ
新イベントに合わせて新メニューがお目見え。
ユカタン・ベースキャンプ・グリルにて、「ディア・デ・ロス・ムエルトス」をイメージしたスペシャルセットや、ブリオッシュ、そしてマリーゴールドをイメージしたスペシャルドリンクが登場しています。
「スペシャルセット」（税込1780円／単品：税込1500円）は、シーフードサルサソースのライスボウル（サーモン、骨付きソーセージ、チーズ）と、ソフトドリンクのセット。
サルサソースに色鮮やかな野菜やサーモン、ソーセージをトッピングしたメニューで、チーズ・豆との相性も抜群です。
サクサクとした食感の、ガイコツをかたどったトルティーヤも美味しい！
「リメンバー・ミー」ドリンク（オレンジ＆マンダリンオレンジ）（税込700円）は、映画『リメンバー・ミー』に登場するマリーゴールドをイメージした、華やかなスペシャルドリンク。
オレンジとマンダリンオレンジを合わせた1杯で、果肉もたっぷり入っていて満足感がありますよ。
爽快な飲み口だから、さっぱりしたドリンクが飲みたいときにおすすめです。
「パン・デ・ムエルト（オレンジ入り）」（税込400円）は、「ディア・デ・ロス・ムエルトス」で食べられるパンをイメージした一品。
オレンジピールが香るブリオッシュで、「スペシャルセット」にプラス300円で追加することも可能です。
歌と生演奏を楽しめる！エンターテイメントショーを実施
ロストリバーベルタに架かる橋“プエンテ・ブエナ・ヴィスタ”周辺では、「アトモスフィア・エンターテイメント」が開催。
愉快なファミリーが陽気なマリアッチと華やかなダンスを披露しながら、ゲストを盛り上げます。
映画に出てくる、あの曲も演奏してくれるかも…？作品を予習しておくと、よりショーを楽しめそうですよ。
『リメンバー・ミー』らしさたっぷり！パーク内の装飾に注目
“プエンテ・ブエナ・ヴィスタ”近くには、『リメンバー・ミー』を思わせる装飾が出現。
カラフルなガイコツや、魂を導く花とされるマリーゴールドの花々があしらわれているんです。
リヴェラ家の祭壇は、鮮やかかつ華やかな雰囲気。
見覚えのあるキャラクターの写真や、彼らが好きだったギターや食べ物などが供えられています。
映画内で破られていたヘクターの写真も、しっかりとくっついた状態で飾られていますよ。ココの写真も近くに飾られていて、なんだかしあわせそう…。
“プエンテ・ブエナ・ヴィスタ”周辺のキャストに声をかけると、イベントの世界観を紹介するリーフレットがもらえます。
裏面はカラベラ（ガイコツ）風のお面のようになっているので、顔に合わせて写真撮影するのも楽しそうですね！
マリーゴールドが飾られた橋は、まるで映画に出てくるワンシーンのよう。
ユカタン・ベースキャンプ・グリルには、にぎやかな食卓を再現したフォトスポットも登場しています。
東京ディズニーシーにお出かけ予定の人は、ぜひ期間限定の「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を満喫してくださいね。
東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト
https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/lazosdelafamilia/
©Disney
