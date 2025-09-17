キューサイは、ベビー用品ブランド「エジソンママ」を展開するケイジェイシーとのコラボレーション商品として、妊活中＆妊娠中、産後のママのための栄養補給食品「ケールプロテイン ピュアルン」を9月18日から発売する。同商品は、国産ケール100％と植物由来のプロテインを組み合わせた栄養補助食品で、ママが不足しがちな栄養を配合した2つの商品を展開する。

女性のライフステージに合わせた健康管理への関心が高まる中、妊活・妊娠・産後期のヘルスケア市場は拡大傾向にある。妊娠中のママは、血液量が増加することによって鉄や葉酸が不足するため、様々な健康課題が生じる可能性がある。また、産後のママは健康的な体づくりが求められている。

「ケールプロテイン ピュアルン」は、同社の青汁と「エジソンママ」の子育て世代へ向けた製品開発ノウハウを融合し、ケールの高い栄養価と、植物由来のプロテインの組み合わせによって、サプリ×プロテイン×青汁の「いいとこどり」を実現した。日々忙しい皆さまが手軽に栄養を補うことができるよう、妊活中＆マタニティ用には1日分（妊婦（初期）における摂取推奨量（厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」から））の葉酸と鉄を、産後ママ用には15種類の栄養素を1杯（1日分／10g目安）にぎゅっと詰め込んだ。香料・着色料不使用でのみやすい抹茶風味に仕上げているので、水や牛乳に溶かすだけで美味しく簡単に栄養を補給してもらえる。



「ケールプロテイン ピュアルン」（マタニティ）

豊富な栄養を持つスーパーフード「ケール」とからだを支えるタンパク質をベースに妊活からマタニティ、産後ママが不足しがちな栄養素を配合した。みんなに安心して楽しんでもらえるようマタニティフード認定を取得し、ノンカフェインで仕上げている。

「妊活中・マタニティ用」は、妊活・妊娠中にママにも赤ちゃんにも必要な栄養素を配合した。特に葉酸と鉄分を強化しており、1杯（10g）で1日分の葉酸と鉄分を摂取できる。



「ケールプロテイン ピュアルン」（産後ママ）

「産後ママ用」は、産後の栄養補給と母乳づくりに必要な15種類の栄養素を配合した。食物繊維、ビタミン、ミネラルなど、授乳期に不足しがちな栄養を補いながら産後の健康維持をサポートする。

製品特徴は、キューサイと「エジソンママ」の初のコラボレーション商品とのこと。ライフステージに合わせた2商品展開となっている。農薬・化学肥料不使用の国産ケール100％と、植物由来のプロテイン配合・のみやすい抹茶風味・ノンカフェイン設計になっている。水や牛乳に溶かすだけで簡単に栄養補給できる。

ケールはブロッコリーやキャベツの原種で、60種類以上の栄養（日本食品標準成分表2020年版（八訂））を含んでいる緑黄色野菜。β−カロテンをはじめビタミン、ミネラル、ポリフェノールや食物繊維など、現代人に不足しがちな栄養素が含まれている。同商品にはキューサイの国内農場で種から農薬や化学肥料を一切使わず栽培し、周辺からの飛散農薬も厳重にチェックされたケールを使用している。

［小売価格］3780円（税込）

［発売日］9月18日（木）

キューサイ＝https://corporate.kyusai.co.jp