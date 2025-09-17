雪印メグミルクは、パイロットコーポレーション（以下、PILOT）とのコラボレーション企画によって、メルちゃんがパッケージにデザインされた「牧場の朝ヨーグルト 生乳仕立て」を9月から順次販売する。

PILOTのメルちゃんは1992年の発売以来33年、今も愛され続けるお世話人形。子どものころに、ミルクを飲ませたり、お風呂に入れてあげたり、メルちゃんと遊んでいた人が親御さんになり、親子二世代で楽しめるブランドとして大人気とのこと。2017年には「日本おもちゃ大賞」の特別賞も受賞している。

雪印メグミルクは、ヨーグルトのある食卓を親子で楽しんでもらいたいという思いから、今回「牧場の朝ヨーグルト 生乳仕立て」のフタと台紙にメルちゃんがデザインされた商品を発売する。台紙を使った切り紙あそび「牧場の朝 つくってあそぼ」もできるので、ぜひ試してみてほしい考え。





「牧場の朝ヨーグルト 生乳仕立て」コラボパッケージでは、メルちゃんのフタが2種類登場する。ほかに汽車のデザインなどを含め、フタの種類は全部で6種類。商品（3個入り）の組み合わせはお楽しみとなっている。なお、必ずメルちゃんのフタが入っているとは限らないので、購入の際には確認してほしいとのこと。

台紙15種のうち4種をメルちゃんのデザインで展開する。台紙を集めて並べれば、牧場や線路が作れる。台紙の楽しみ方はサイトを確認してほしいとのこと。

PILOTからは、メルちゃんに「牧場の朝ヨーグルト」を食べさせることができるおもちゃ「メルちゃん 牧場の朝ヨーグルト」が発売される（9月予定）。

［発売日］9月から順次

雪印メグミルク＝https://www.meg-snow.com

パイロットコーポレーション＝https://www.pilot.co.jp