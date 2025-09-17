月桂冠は、寒い季節にぴったりのリキュール「温めてもおいしい」シリーズとして、「焼きりんご」「はちみつ＆かりん」の2アイテム（各500mLびん）を、秋冬の季節限定で発売する（9月22日から販売）。

「温めてもおいしい」シリーズは2020年9月に新発売以来、秋冬の季節限定商品として、さまざまなフレーバーで展開してきた。今期は新フレーバーとして「はちみつ＆かりん」を発売、「焼きりんご」は昨年に続いてのラインアップとなる。

いずれも日本酒をベースにした、デザートテイストのリキュール。まったりとした甘みやスパイスなど、温めることでさらにおいしさが際立つテイストに仕上げた。温めて飲むことはもちろん、そのまま、冷やして、ロック、さらには炭酸割りやお湯割りなど、好みに合わせて楽しめる。

「温めてもおいしい焼きりんご」は、焼いたりんごにカラメルをかけたような、甘さのなかにビターな風味も漂うデザートテイストのお酒。温めるとシナモンの香りがより一層ふくよかに感じられる。アルコール分13％。

飲み方アレンジとしては、温めた「焼きりんご」にダークラムを数滴垂らすと、カラメル感が増して、焼きりんごの風味をより楽しめる。また紅茶と1：1で割るとアップルティー風に。「追いシナモン」として、シナモンスティックやシナモンパウダーで香りづけするのもおすすめとなっている。

「温めてもおいしいはちみつ＆かりん」は、はちみつの甘い香りに、かりんの爽やかさがプラスされた、すっきりテイストのお酒。原料にはちみつを使用することで、はちみつの中にほのかにかりんが香る、絶妙なバランスに仕上げた。温めるとより濃厚な味わいで、風味が際立つ。冷やすとキリっとした酸味が感じられ、よりすっきりとした味わいを楽しむことができる。アルコール分10％。

飲み方アレンジとしては、温めて、または冷やした「はちみつ＆かりん」にカットレモンを添えると、酸味が強調され、フルーティな香りとの調和を堪能できる。冷やした「はちみつ＆かりん」と飲むヨーグルトを1：1〜2で割ると、ラッシーのような爽やかな味わいに。アルコール感が穏やかになり、飲みやすくなる。

パッケージは、秋冬向けの落ち着いた色調のグラデーションによって、季節感を演出した。それぞれの商品名「焼きりんご」「はちみつ＆かりん」をラベル中央に配し、その上に「温めてもおいしい」のロゴ風の文字を湯気が立ち上がるように描いた吹き出しの中に記した。商品名を「温めても」とすることで、いろいろな温度帯での飲み方の可能性を含んだ表現としている。また、湯気が立つカップと、りんご、かりん、はちみつの写真をモチーフに用いることで、飲み方やテイストイメージを連想させるデザインとした。

［小売価格］各1000円（税別）

［発売日］9月22日（月）

月桂冠＝https://www.gekkeikan.co.jp