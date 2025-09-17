老後資金1億円超・60歳男性「マスコミは『将来年金がもらえない』と不安をあおるが、もらえなくはない」
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住60歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（57歳）、娘（27歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：東京都
リタイア前の職業：正社員
リタイア前の年収：300万円
現在の預貯金：1100万円、リスク資産：9500万円
これまでの年金加入期間：国民年金80カ月、厚生年金400カ月
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金20万円
年金以外の収入：給与収入10万円（教育関係のアルバイト）、株配当60万円（年額）
配偶者の年金や収入：給与収入10万円（パート）
支出：30万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「現役時代にもっと貯めておけばよかった・足りない」と回答。
その理由として、「お金はあればあるほど安心では。私は大損はしなかったが、運用が保守的すぎて下手だった。うまく運用できれば今の2倍には増えていたかと思うと少し残念です」と語っています。
そのために「まずは住宅ローンを早期に完済、併せて株式、米国債に40年間投資して」着々と備えてきたと言います。
60歳を迎えた今になって考えてみても、老後資金はやはり「1億円」程度は必要なのでは、と感じているそうです。
現在の金融資産はおよそ1億600万円。くわえて給与や配当金などの収入もあり、「最低限の目標は達成した」とあります。
とはいえ「とりあえず金銭面での老後の心配はない。健康な限りアルバイトして、社会に関わりたい。半年ほど働かず失業保険で暮らしたが、時間を持て余し、逆に生きる意味がないと思った。今は責任があまりなくストレスのかからない仕事が見つかり、毎日楽しませてもらっており、ありがたい」とあり、現状にはおおむね満足している様子です。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「マスコミは『将来年金がもらえない』と面白おかしく無責任に不安をかき立てるが、もらえなくはない。もちろん国民年金だけでは5万〜6万円しかもらえないが、会社員になり厚生年金に入り、さらにiDeCo、NISAで少しずつ積み立てれば、40年後の老後を心配する必要はありません」とコメントを残しておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
