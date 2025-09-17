アメリカ軍岩国基地では、17日午後から戦闘機の離着陸訓練が始まりました。生活への影響に懸念の声も聞かれました。



激しい音を立てる戦闘機…。アメリカ軍岩国基地では17日午後から空母艦載機によるFCLP=陸上模擬着艦訓練が始まりました。着地してすぐに飛び立つ「タッチアンドゴー」を繰り返しました。この訓練は、パイロットが着艦資格を取得するためのもので、大きな騒音を伴います。通常は、東京の離島・硫黄島で行われますが、火山の噴火の影響で、25年ぶりに岩国基地での実施です。





■金丸真帆記者「大竹市と岩国市の境に来ています。ここから5キロあまり先に岩国基地があり、空母艦載機の姿、ここからでも確認できます。時折、ゴーという低い音が響き渡ってきます」基地に近い大竹市では、大きな音が聞こえる場面もあり、生活への影響を懸念する声も聞かれました。■大竹市民「訓練の時はしょうがないと思ったりする時もあるけど、期間が限られているから我慢するしかない」■大竹市民「（もっと）大きい音かと思った。夜は分からんよ。夜、どこを飛ぶのか」訓練は26日までの平日に行われる予定で、午後1時半から午後4時半と、夜間の午後6時45分から午後9時45分にかけても実施されます。