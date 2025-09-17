北海道北広島市の無料低額宿泊所で２０２２年、自室に放火して入居者ら２人を死亡させたとして、殺人と現住建造物等放火罪に問われた男性被告（７０）の裁判員裁判で、札幌地裁は１７日、無罪（求刑・懲役３０年）の判決を言い渡した。

井戸俊一裁判長は「異常な幻覚や妄想の影響を多大に受けており、心神喪失の状態だった疑いがある」と述べた。

被告は２２年９月３０日未明、自身のほかに１４人が居住していた「ロジック２１」の自室や廊下に灯油をまいて放火し、入居者の女性（当時５１歳）と運営法人の男性理事長（同７１歳）を焼死させたとして起訴された。被告は事件前から幻覚や妄想を伴う精神疾患を発症しており、弁護側の要請で起訴後に実施された精神鑑定の担当医は「合理的思考は困難な状態だった」と診断。一方、起訴前の検察側の鑑定では「影響は限定的」と判断されていたことから、公判ではどちらの鑑定結果を採用するかが争われた。

被告の妄想は「理事長と仲間が入居者らを次々と殺害している」との内容だったといい、井戸裁判長は「奇異なものではない」とした検察側の鑑定結果を「根拠が不明だ」と問題視。弁護側の鑑定結果を採用した上で「当時の被告には、善悪を識別して行動をコントロールできる能力（刑事責任能力）が失われていた疑いが残ると言わざるを得ない」と結論づけた。