立体的＆ナチュラルのバランスが旬♡ 新作の秋コスメで叶う「最強アイドル顔」
新色コスメで秋メイクをアプデしたいコ、必見！そこで今回は、中村里帆ともに、どこもかしこもぷっくりな「Kドル的盛りメイク」をご紹介。この秋は、涙袋もほっぺも唇も、ぷっくり立体的に魅せるけど、仕上がりはナチュラルなバランスが旬なんです♡
どこもかしこもぷっくり♡ なKドル的盛りメイク
進化し続けるアイドル顔！
涙袋もほっぺも、リップも、ぷっくり立体的。でも仕上がりはナチュラルなバランスが旬！
特に涙袋はキラキラじゃなく、肌より明るくして浮き上がらせるのがコツ。クールなデカ目とぷりっとしたチーク＆リップで最強アイドル顔に。
使用したコスメはこちら♡
【a】スターゲージングアイシャドウクアッド X06 7,480円／THREE（限定）
▶大人っぽさと可憐さの両方を備えたモーヴピンクを中心としたアイパレ。
【b】ケイト レアフィットジェルペンシルN GY-5 1,210円（編集部調べ）／カネボウ化粧品（限定）
▶淡い目元から浮かずに目ヂカラを強調するアッシュグレージュ。
【c】ケイト エアリーアンダーアイボリューマー EX-2 1,320円（編集部調べ）／カネボウ化粧品（限定）
▶微細パール入りのシマーベージュで自然なぷっくり涙袋を手に入れて。
【d】ピュア コンプレクション ブラッシュ 14 3,630円／RMK Division
▶甘くなりすぎずピュアな肌に導く絶妙トーン。
【e】ファシオ ウルトラ WP マスカラ（カール）03 1,320円（編集部調べ）／コーセー
▶透け感のあるブラックで繊細に目元を強調しながらカールキープ。
【f】YSL ザ インクス ヴィニルクリーム 444 6,490円／イヴ・サンローラン・ボーテ
▶ソフトなトーンのベリーピンクが唇をぷりかわに染める。
【g】トリートメント ラッピング リップ 06 4,400円／SUQQU
▶オトナのピュアさを表現する粘膜ピンク。
メイク手順
How to アイ
a上段2色を混ぜてアイホールに塗る。a下段2色を混ぜとり、上目尻のきわに重ねる。下まぶたはa左上をのせ、cを涙袋の中央に重ねてぷっくり見せる。
下目尻の三角ゾーンにa左下をのせ自然な影を出す。bで目尻にハネ上げラインを描き、eを上下まつ毛に塗る。
How to リップ
高発色なfを先に塗ってピンクに色づけしてから、きれいなツヤを与えるgを重ねる。上唇の山と下唇の中心に色と質感をレイヤードし、ちゅるぷるなリップを完成させて。
How to チーク
dは涙袋に重ならない程度の高め位置に入れ、上気したような表情に。チークはこめかみまで広げず、目幅にあわせてコンパクトに入れることで小顔効果を狙える。
完成♡
ハネ上げラインの強さとぷっくりパーツの可憐さをMIX。目ヂカラを強めてアイドルになりきって♡
撮影／花盛友里（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／中村里帆 取材・文／政年美代子
中村里帆
Ray編集部 エディター 佐々木麗