立体的＆ナチュラルのバランスが旬♡ 新作の秋コスメで叶う「最強アイドル顔」

新色コスメで秋メイクをアプデしたいコ、必見！そこで今回は、中村里帆ともに、どこもかしこもぷっくりな「Kドル的盛りメイク」をご紹介。この秋は、涙袋もほっぺも唇も、ぷっくり立体的に魅せるけど、仕上がりはナチュラルなバランスが旬なんです♡

どこもかしこもぷっくり♡ なKドル的盛りメイク 進化し続けるアイドル顔！ 涙袋もほっぺも、リップも、ぷっくり立体的。でも仕上がりはナチュラルなバランスが旬！ 特に涙袋はキラキラじゃなく、肌より明るくして浮き上がらせるのがコツ。クールなデカ目とぷりっとしたチーク＆リップで最強アイドル顔に。 トップス 8,690円／MEENDERI（HANA KOREA）デニムパンツ／スタイリスト私物

使用したコスメはこちら♡ 【a】スターゲージングアイシャドウクアッド X06 7,480円／THREE（限定）

▶大人っぽさと可憐さの両方を備えたモーヴピンクを中心としたアイパレ。 【b】ケイト レアフィットジェルペンシルN GY-5 1,210円（編集部調べ）／カネボウ化粧品（限定）

▶淡い目元から浮かずに目ヂカラを強調するアッシュグレージュ。 【c】ケイト エアリーアンダーアイボリューマー EX-2 1,320円（編集部調べ）／カネボウ化粧品（限定）

▶微細パール入りのシマーベージュで自然なぷっくり涙袋を手に入れて。 【d】ピュア コンプレクション ブラッシュ 14 3,630円／RMK Division

▶甘くなりすぎずピュアな肌に導く絶妙トーン。 【e】ファシオ ウルトラ WP マスカラ（カール）03 1,320円（編集部調べ）／コーセー

▶透け感のあるブラックで繊細に目元を強調しながらカールキープ。 【f】YSL ザ インクス ヴィニルクリーム 444 6,490円／イヴ・サンローラン・ボーテ

▶ソフトなトーンのベリーピンクが唇をぷりかわに染める。 【g】トリートメント ラッピング リップ 06 4,400円／SUQQU

▶オトナのピュアさを表現する粘膜ピンク。

メイク手順 How to アイ a上段2色を混ぜてアイホールに塗る。a下段2色を混ぜとり、上目尻のきわに重ねる。下まぶたはa左上をのせ、cを涙袋の中央に重ねてぷっくり見せる。 下目尻の三角ゾーンにa左下をのせ自然な影を出す。bで目尻にハネ上げラインを描き、eを上下まつ毛に塗る。 How to リップ 高発色なfを先に塗ってピンクに色づけしてから、きれいなツヤを与えるgを重ねる。上唇の山と下唇の中心に色と質感をレイヤードし、ちゅるぷるなリップを完成させて。 How to チーク dは涙袋に重ならない程度の高め位置に入れ、上気したような表情に。チークはこめかみまで広げず、目幅にあわせてコンパクトに入れることで小顔効果を狙える。

完成♡ ハネ上げラインの強さとぷっくりパーツの可憐さをMIX。目ヂカラを強めてアイドルになりきって♡ 撮影／花盛友里（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／中村里帆 取材・文／政年美代子

中村里帆

Ray編集部 エディター 佐々木麗