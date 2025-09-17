◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト―巨人（１７日・神宮）

３位に転落した巨人は自身２連勝中の戸郷翔征投手が７勝目を目指して先発。初回に２点を奪われたが、３回以降は無失点で５回まで３安打２失点で勝ち投手の権利を得た。打線はヤクルトの先発・奥川恭伸投手から２回にリチャード内野手が同点２ラン、４回と５回に１点ずつを加え、リードは２点。奥川は５回に岡本和真内野手への死球で危険球退場となった。

巨人は初回１死からキャベッジ外野手が四球を選んで出塁したが、１死一塁から泉口友汰内野手の左飛でアウトカウントを間違えたのかスタートを切って二塁を大きく回る走塁ミス。一塁へ戻れず併殺となった。

戸郷は１回１死から長岡秀樹内野手に右中間に落ちる二塁打、内山壮真捕手に四球で１死一、二塁。４番・村上宗隆内野手にも四球を与え１死満塁のピンチ。オスナ内野手に初球を左前打され、２人がかえり２点を先制された。

巨人が２回に同点に追いついた。２死から中山礼都内野手が四球を選んで出塁。続くリチャード内野手が、左翼ポール際に運ぶ１１号２ラン本塁打を放ち、試合を振り出しに戻した。

巨人が３回に勝ち越した。先頭の戸郷の飛球がマウンドの後ろあたりに落ちる内野安打となり（記録は三塁内野安打）無死一塁。丸佳浩外野手が中前打で続き無死一、二塁、キャベッジ外野手の二ゴロで１死一、三塁となったところで、泉口が右犠飛を放ち、三塁から戸郷がタッチアップから生還し３点目を奪った。

４回の巨人は岸田行倫捕手が先頭で四球を選んで出塁。中山は左前打で続き無死一、二塁としたが、２回に同点２ランのリチャードは空振り三振、浦田俊輔内野手は右飛、戸郷は三ゴロに倒れ、無死一、二塁を生かせなかった。

戸郷は４回、先頭の北村恵吾内野手の一ゴロでベースカバーに入った一塁で捕球ミス（失策）。無死一塁となったが、古賀優大捕手の中飛で一塁走者・北村恵がタッチアップし二塁でタッチアウトとなる併殺。岩田幸宏外野手を四球で歩かせたが、奥川を空振り三振に打ち取り無失点。

巨人が５回に１点を追加した。先頭の丸が投手強襲安打で出塁。１死一塁から泉口が中前打でつなぎ一、二塁。岡本への初球がヘルメット付近への死球となり、これで奥川が危険球退場。緊急登板した下川隼佑投手から１死満塁で岸田の遊ゴロで三塁走者がかえり４点目を挙げた。

５回の戸郷は２死から内山を四球で出したが、村上を二ゴロに仕留めた

戸郷の投球について内海哲也投手コーチは「調子うんぬんではなく、残り試合が少ない中で、１試合でも多く勝てるように、戸郷が先陣を切ってほしい。そして良い形で中継ぎ陣にバトンを繋げるように粘り強く投球してほしい」と話した。