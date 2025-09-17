ＥＸＩＬＥが１７日、神奈川・ラゾーナ川崎でドームツアーのキックオフイベントを開催した。ショッピングモールでのイベントは、グループとして２４年ぶり。会場には約５０００人のファンが集結し、１１月１５日に開幕するツアーに向けて大きな盛り上がりを見せた。

デビュー当初以来だというモールでのステージにＡＫＩＲＡは「最高ですね。こういった距離感でキックオフを切れてスタートにふさわしい１日になりました」と満面の笑み。会場を埋めたファンを前にＳＨＯＫＩＣＨＩも「こんなに集まっていただいて感謝。ここから勢いに乗って行けそうな気がしてます」と手応えをにじませた。

ＥＸＩＬＥがドームツアーを行うのは約３年ぶり。１１月１５日の福岡公演を手始めに大阪、名古屋の３都市を巡る予定となっており、はＴＥＴＳＵＹＡは「絶賛、みんなで曲を何にしようか考えてる。必ず皆さんが見たいＥＸＩＬＥがドームで表現されると思います」と期待を抱かせた。

この日はトークショーの予定だったが、サプライズで「Ｈｅａｄｓ ｏｒ Ｔａｉｌｓ」をパフォーマンス。ファンの高すぎるボルテージに圧倒され、２７日にリリースする新曲「Ｇｅｔ‐ｇｏ！」も急きょ披露した。

約２か月後の開幕に向けて熱を高めたＡＫＩＲＡは「エネルギーを持ってファンの皆さんに恩返ししていけるように、日本中を元気にしていけるように頑張ります」と宣言。この日は夏風邪の影響で本調子ではなかったというＡＴＳＵＳＨＩ（４５）も「ドームまでには完全体になります」と背筋を伸ばした。モールからドームへ、良い弾みをつけた。