【「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」2次受注】 後日詳細発表予定

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」の2次受注を予定している。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダー555」に登場する「仮面ライダーカイザ」をアクションフィギュア化したもの。

魂ウェブ商店にて9月16日に予約受付が開始され、瞬く間に予約が終了。公式Xでも早期に準備数に達したため予約受付を終了したことを発表した。

2次受注の詳細はは後日、魂ウェブ商店にて発表を予定している。

(C)石森プロ・東映