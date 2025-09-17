BANDAI SPIRITS、「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」の2次受注を予定。詳細は後日発表
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」の2次受注を予定している。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダー555」に登場する「仮面ライダーカイザ」をアクションフィギュア化したもの。
魂ウェブ商店にて9月16日に予約受付が開始され、瞬く間に予約が終了。公式Xでも早期に準備数に達したため予約受付を終了したことを発表した。
2次受注の詳細はは後日、魂ウェブ商店にて発表を予定している。
[お知らせ]- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) September 17, 2025
魂ウェブ商店9月16日予約開始商品「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」2026年3月発送分は早期に準備数に達したため、ご予約の受付を終了いたしました。
発送月を改めての受付を予定しておりますので、詳細は後日、魂ウェブ商店でご案内いたします。#t_shf #仮面ライダー555 pic.twitter.com/rGHoWaKS8B
(C)石森プロ・東映