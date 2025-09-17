エブリィでは長引くコメの価格高騰を受け、農業の課題をシリーズでお伝えしています。



きょうは、持続可能な農業のために何が必要か。週休二日制や育休制度の導入で若者の雇用を進める集落営農の収穫までを追いました。



今年5月。射水市でおよそ50ヘクタールの田んぼを管理する大規模営農、あしつきの郷で行われていたのは…自動運転田植え機での作業です。

熟練した農家でも神経を使う苗の植え付けを、誰でもまっすぐ素早くできるといいます。

あしつきの郷は、昔ながらの集落営農から法人化し、農業の効率化を図り、“週休二日制”を実現しました。





あしつきの郷 高橋隆之代表理事「法人化しないと補助金があたらないんですよ。実はそういう縛りの中で我々は 兼業農家として仕事をやってきたというわけ。それでこの農地を守ってきたというわけ」ただ、法人化には初期投資や事務負担が大きく、規模が小さいとメリットを生かしきれません。昔ながらの個人や兼業農家には難しいのが現実です。あしつきの郷では、効率化のため、スマート農業を導入しました。農薬散布はドローンを使いスピーディーに行います。野菜のハウス管理には、パソコンやスマートフォンで遠隔操作できるシステムを開発しました。あしつきの郷 笹原啓吾さん「家にいて、この様子もカメラが見ているので、リアルタイムで水を出そうとか、風が強いから窓を閉めようとか、そういった操作を家にいながらできるようになりました。まだまだやりたいことがあって、例えば、コメの水管理とかも自動化したいと思っているんですけど」こうした効率化は若手社員と共に取り組んできました。そのうちのひとり福田翔尉さん（38）は、去年、入社しました。同じあしつきの郷で働く妻の爽月さん（30）と、この春生まれた女の子と3人で暮らしています。あしつきの郷では、出産・育児や介護で離農する人が出ないよう、民間企業と同様に、育児休業と介護休暇制度を設けています。爽月さんは1年間の育休中で、来年春に復帰予定です。爽月さん「意欲とか収入の面もあると思いますし、これからも作ろうと思う人がいて、コメは みんな食べられるものになると思うから」効率化やスマート農業の導入で休暇が取りやすく、長く続けられる体制が整いつつあります。9月、富富富の刈り取りが例年より1週間早く始まりました。収穫した富富富の試食です。炊き立てのごはんで作る塩むすびに、夏野菜で作った漬物を添えて。「いただきます！」「おいしいね」新米を味わうことは農家にとって仕事の成果を実感する瞬間です。「おいしいですね。ほっとしました」福田翔尉さん「収穫っていうゴールがあるということは、やっぱり励みになるのかなと思いますね」全国のコメの平均価格は今月7日までの1週間で5キロあたり税込み4155円。新米が出回っても高止まりのままです。あしつきの郷 高橋隆之代表理事「何か今、コメの値段だけに皆さんが一喜一憂しているけれど、本来であれば私どものいちばんの課題は後継者がいないということ。担い手をどうするか、これをどう立て直していくかが一番の課題だったんですよ。今、私ども（あしつきの郷）は若い担い手がどんどん出ているので心配いらないが、私らだけが良ければいいんじゃなくてで」長く続いた減反からコメの増産へと政府が大きく方針転換する中、今、全国の生産者が直面しているのは担い手不足の問題です。