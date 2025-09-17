先週から滑川市の市街地で目撃が相次いでいた1匹のサル。



きょう、KNBの取材班は市内の漁港でサルと遭遇し、行方をくらますまでの一部始終をとらえました。



長岡慧記者

「サルが今、漁港近くにいました。何か探しているのでしょうか、ゆっくりと漁港に向かっています」



きょう午後1時前。滑川市内を取材していたKNBの取材班が撮影した映像です。



漁港に現れたのは成獣のオスとみられる1匹のサル。





車の前を横切り、奥へと歩いていきます。疲れたのか、軒下に腰を下ろしてひと休みする様子も。長岡記者「サルは住宅街をゆっくりと歩いていきます」時々、取材班のことを気にしながら住宅街を進むサル。カメラは住宅街の一角でサルと対峙します。すると用水路をひとっ飛び。威嚇するような場面も。その後も、マイペースに住宅街を歩き続け、最初の発見からおよそ20分後、取材班はここで姿を見失いました。KNBは滑川市の担当課にサルの出没を通報していて、連絡を受けた職員が現場に駆け付けました。滑川市職員「我々が見た時はこの脇道に入ったところでして、ここに着いた時には姿が見えない状態になっていました」その後も、市の職員が周辺を見回ったものの、サルの発見には至らず。職員は周辺の施設や住民に注意を呼びかけました。漁港に突如現れた招かれざる客。市内では今月12日から同一の個体とみられるサルの目撃が相次いでいます。サルを目撃した住民「塀の上にいました。サルがいたって初めてですよ、こんなところに来たのは。やっぱり山に帰ってほしいですよ」市や警察によりますと、サルはきょうも午前6時半ごろに加島町の田中小学校周辺、午前9時ごろには神明町の櫟原神社の周辺で目撃されました。一連の出没によるけが人はいませんが、周辺の小学校では集団下校などの対策がとられたということです。サルの生態に詳しい富山市ファミリーパークの岸原剛さんによると、出没したサルは成長して群れを離れたオスの成獣とみられ、比較的、市街地と距離が近い魚津市の山などから人里に下りてきた可能性があるということです。岸原さんはサルを見かけた時はむやみに近づかないこと、また、市街地に居つく可能性があるため、絶対に餌を与えないよう呼びかけています。