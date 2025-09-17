俳優の窪塚洋介（46）が17日、都内で行われた「バーニーズ ニューヨーク」銀座本店リニューアル記念イベントに登場した。

息子の窪塚愛流（21）は10月3日が誕生日。同店でプレゼントしたいアイテムを聞かれると「僕自身が欲しいアイテムがここまでに100個あった。息子に贈るくらいなら自分に買おうかなというネクタイやアクセサリー、下着までほしいものがたくさんありました。（これからさらに店内を見たら）今後200個になっちゃうかもしれない」とにやり。

息子とは洋服などをシェアしていたこともあったといい「一緒に住んでた頃は僕の物を着て出掛けて、汚して帰ってきていました」と仲睦まじいエピソードを話した。

ファッションのポイントにはムートンのコートを挙げた。「さっきバーニーズの方に“悪そうなんですけど、品質は良いので”と言われた。“そんなにワルくないんですよ”って言った。本当に品質は極上で上品なアイテムだけど、アクセサリーでちょっとワルっぽさも（出した）」としつつ「俺はワルっぽさ出ないんですけどね。真面目に生きてきたのが出ちゃってると思うんですけど」と話し、会場からは笑いが起こった。