【子ども会、メリットある？】同じマンションのママ「ウチは加入してません」＜第6話＞#4コマ母道場
みなさんは町内会や子ども会に入っていますか？ 今回の主人公エミさんが暮らしていた場所はとくにそういうものはなく、回覧板もありませんでした。実家ではご両親が回覧板をまわしたり旗振り当番に行ったりしていたので、存在は知っているといいます。そんなエミさんが今回引っ越ししてきた地では……。
第6話 授業参観
【編集部コメント】
エミさんに声をかけてきたナオさんは、ニコニコしていてとても感じがいいママさんです。しかし、子ども会に加入していないそう。エミさんのイメージだと「参加しないと村八分になるのでは！？」と思っていましたが、目の前のナオさんはママ友が多そうで、社交的な雰囲気を感じています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
