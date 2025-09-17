岩宿遺跡を発見した考古学者・相澤忠洋を主人公にした映画の制作発表が群馬県みどり市で行われ、主演俳優などが決まりました。

みどり市が制作するのは、岩宿遺跡を発見した考古学者・相澤忠洋の若き日の奮闘を描いた映画です。相澤忠洋は、１９４９年・昭和２４年に「槍先型尖頭器」を発見し、日本列島に旧石器時代があったことを証明しました。

制作発表会見では、主演俳優なども発表されました。相澤忠洋役には、実力派若手俳優の藤原季節さんが抜てきされました。藤原さんは、北海道札幌市出身の３２歳。２０２０年の第４２回ヨコハマ映画祭では、最優秀新人賞も受賞しています。

考古学者を訪ねるため、群馬から東京まで自転車で移動していたという相澤忠洋。藤原さんも、同じように自転車で約１０時間かけみどり市を訪れたことなど、役作りでのエピソードを披露しました。

そして、映画のタイトルは、石器が出土した赤土・関東ローム層にちなみ、「赤土に眠る」に決まりました。映画の撮影は、来月から始まり、みどり市を中心に県内各地で行われます。

映画「赤土に眠る」は、２０２７年春の公開予定です。