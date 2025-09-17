àÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¡¢Ç¾¼ðáçá¸øÉ½¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó...¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºÊ¤¬¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤·»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡Ö±üÍÍ¤¬ºÌ¤µ¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¥¨¡¼¥ëÂ³¡¹
¡Ö¼Ì¿¿ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æµã¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡Ç¾¼ðáç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÊ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×ÉØ¤Îå«¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¥¨¡¼¥ë¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤¬È¯³Ð¤·Æ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢Ç¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò8Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA SEA¡×¤Î¿¿Ìð¡£ºÊ¤Ç¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÀÐ¹õºÌ¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤«¤é»ä¤Ë¤Þ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂô»³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°»Ñ¤Ç¿¿Ìð¤È³¤´ß¤Ç³¤¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¼å²»¤òÅÇ¤«¤º¡¢²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤ºÊâ¤à¿¿Ìð¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÉ×ÉØ¶¦¤Ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¤µ¤ó¤ò¤¤¤Ä¤âÂ¦¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸¥¿È¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î±üÍÍ¤¬ºÌ¤µ¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼Ì¿¿ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æµã¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¾ï¤Ë¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤ï¤ì¤Æ¤¤¿»Ñ¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿¿Ìð¤µ¤óÆ±ÍÍºÌ¤µ¤ó¤Î»ö¤â±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÀÐ¹õ¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£00Ç¯1·îÂ´¶È¤·¡¢Æ±Ç¯5·î¤Ë¿¿Ìð¤È·ëº§¡£¸½ºß3»ù¤ÎÊì¡£