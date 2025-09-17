県庁とＪＲ前橋駅を結ぶ区間を、歩行者と公共交通を中心とする道路空間に再編する計画を進めるため、群馬県は、車両の通行を規制する社会実験を１７日から前橋市の県庁前通りで始めました。

「私が座っているベンチ、実は車道にあります。１７日から３日間行われる社会実験ではこうしたベンチやキッチンカーが並んでいます」（リポート）

社会実験が行われているのは、県庁前から本町一丁目交差点までの「県庁前通り」約５００メートルの区間です。県では、県庁からＪＲ前橋駅までの区間を歩行者と公共交通を中心とする道路空間に再編し、にぎわいを創出してエリア価値を高める「クリエイティブシティ構想」を進めています。

今回の社会実験は、将来の道路空間の体験や交通への影響調査などを目的に行われ、上下線の外側一車線が１９日夜８時まで通行止めとなります。昼時には、近くで働く人たちがキッチンカーに列をつくり、普段とは違う県庁前通りの雰囲気を楽しんでいました。

また、社会実験の期間中は電動キックボードなどのパーソナルモビリティの試乗体験も随時行われています。

県では１１月に、同じ区間を全線通行止めにする社会実験も予定していて、これらの実験結果を今後の設計に反映していきたいとしています。