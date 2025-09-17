歴代覇者、注目ルーキーがドレスアップ！ 百花繚乱の国内女子・前夜祭開催
＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 事前情報◇17日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞国内女子ツアー「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」が19日（金）から3日間の日程で開催される。これに先立ち、名古屋市内のホテルでは前夜祭が催された。
【前夜祭フォト】セキ・ユウティンのチャイナドレスがすごい
きらびやかな衣装で登場したのは、2022年大会覇者の尾関彩美悠や、注目ルーキーの都玲華、吉田鈴、中村心、青木香奈子ら。中国のセキ・ユウティンはチャイナドレスを身にまとい、名古屋の夜を彩った。黄金世代の河本結は漆黒のドレス姿を披露。アイドルユニット『Chell7（ちぇるなな）』としても活動する菅沼菜々と臼井麗香もドレスアップし、2ショット写真に収まった。本戦は19日（金）から3日間の日程で開催。賞金総額は1億円で、優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
河本結は漆黒ドレスで登場！【前夜祭フォト】
青木香奈子さんが髪をほどきました【写真】
ドレスアップした政田夢乃が天使すぎる【写真】
森田理香子さんがドレスに着替えました【写真】
【前夜祭フォト】セキ・ユウティンのチャイナドレスがすごい
きらびやかな衣装で登場したのは、2022年大会覇者の尾関彩美悠や、注目ルーキーの都玲華、吉田鈴、中村心、青木香奈子ら。中国のセキ・ユウティンはチャイナドレスを身にまとい、名古屋の夜を彩った。黄金世代の河本結は漆黒のドレス姿を披露。アイドルユニット『Chell7（ちぇるなな）』としても活動する菅沼菜々と臼井麗香もドレスアップし、2ショット写真に収まった。本戦は19日（金）から3日間の日程で開催。賞金総額は1億円で、優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
河本結は漆黒ドレスで登場！【前夜祭フォト】
青木香奈子さんが髪をほどきました【写真】
ドレスアップした政田夢乃が天使すぎる【写真】
森田理香子さんがドレスに着替えました【写真】