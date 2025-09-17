『鬼滅の刃』猗窩座の羅針フロア全国展開！ 劇場シートジャック企画の第2弾決定
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の大型広告（羅針フロア広告）が、9月20日より開催の「京まふ2025」やそのほかの劇場でも実施されることが決定した。また、公開記念劇場シートジャック展開も好評につき全国8館で第2弾が実施されることが決まった。
【写真】やべぇ！全国に登場する猗窩座の羅針フロア
猗窩座の羅針フロア広告が、9月20日（土）・21日（日）に開催予定の「京まふ2025」でも展開。作品に登場するキャラクター猗窩座の術式展開時の床面の様子を実際のフロア広告で展開したもので、既に東京・仙台・大阪・福岡の4箇所の大型ターミナル駅でも展開中。さらに、9月での劇場展開も追加決定し、展開中の新宿バルト9に加え、神奈川・千葉・京都・兵庫の劇場でも展開が決定した。
9月26日（金）からは、7月18日(金)より全国33館で実施していた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のシートジャック展開が好評につき、第二弾の開催が決定。これまで実施していない全国8館（未実施の宮崎県含む）の劇場で実施する。
鬼殺隊士12名が描かれた座席カバーを1スクリーン内全席にランダムで設置した特別なシアターで、映画の本編を楽しめる。さらにこのシアター限定で、竈門炭治郎のウェルカムアナウンスの放送やスタンディを展開。アナウンスの放送は、映画本編開始前の幕間のタイミングに上映予定となっている。
▼フロア広告情報
猗窩座 羅針フロア広告
■展開場所（京まふ2025）
京都市勧業館 みやこめっせ（〒606-8343 京都府京都市左京区岡崎成勝寺町９−１）
京まふ2025会場内 3F入口付近
日程：9月20日・9月21日 ※2日間
※5×5m
■展開場所（劇場）
・東京：・新宿バルト9 ※10月9日まで掲出 ※5×5m
・神奈川：TOHOシネマズ ららぽーと横浜 ※9月下旬以降設置予定
・千葉：ＴＯＨＯシネマズ ららぽーと船橋 ※9月下旬以降設置予定
・京都：TOHOシネマズ 二条 ※9月下旬以降設置予定
・兵庫：TOHOシネマズ 西宮OS ※9月下旬以降設置予定
■展開場所（駅）：
・東京：JR池袋駅北改札外（いけふくろうの像の裏）
※10月12日まで掲出 ※5×5m
・仙台：JR仙台駅2F在来線中央口改札内
※9月30日まで掲出 ※5×5m
・大阪：JR大阪駅 1F中央コンコース
※9月23日まで掲出 ※6×6m
・福岡：西鉄福岡(天神)駅 北口コンコース2F
※10月７日まで掲出 ※5×5m
▼シートジャック 第二弾
■期間：9月26日 (金)開始予定
※期間は変更になる可能性がございます。
※実施期間は劇場ごとに異なる場合がございますので、各劇場の公式HPをご確認ください。
■料金：通常料金+100 円
※劇場ごとに通常料金や対象となる割引サービスが異なります。
■実施劇場：
・イオンシネマ新利府
・シネマイクスピアリ
・シネマワールド ららぽーと安城
・シネマサンシャインららぽーと沼津
・TOHOシネマズ 鳳
・アースシネマズ姫路
・ユナイテッド・シネマキャナルシティ１３
・セントラルシネマ宮崎
