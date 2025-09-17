ボートレース江戸川の5日間シリーズ（得点率制）は17日に予選4日目が終了。18日、最終日の12Rで行われる優勝戦メンバーが確定した。

3日目が終了した時点で村越篤と得点率トップタイに並んでいた前原大道（28＝岡山）は、予選最終日を2、1着。微差で1位通過を逃したものの、2位で優勝戦2号艇を獲得した。

今節は初戦こそ捲り楽勝の態勢から1周1マークで振り込んでしまい6着に終わったが、2走目から破竹の4連勝と快進撃を演じた。「出足がいいし、全速のスタートなら伸びる。足で負ける人はいないしトップクラスです」と、6強メンバーの比較でも正味の機力は一番だ。

「初日から仕上がっていたのでプロペラは節間、一度も叩いていない。多分、自分のはボートがメチャクチャいいと思います」

相棒の31号機も上位ランクのエンジンだが、それ以上にボート「51番」を絶賛。今後も注目の“エースボート”だ。

「体はしんどいけど、江戸川は好きだし相性もいい」と心地いい表情で話した。1マークは自在に構えてバックはパワー勝負。勝って、次節のプレミアムG1ヤングダービー（23〜28日、宮島）に弾みを付ける。