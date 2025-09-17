¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û±üÀî¶³¿¡¡µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ø¤ÎÆ¬Éô»àµå¤Ç´í¸±µåÂà¾ì
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î±üÀî¶³¿Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£·Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢£µ²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÎÆ¬Éô¤Ë»àµå¤òÅö¤Æ¤Æ´í¸±µåÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ìÆâ¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²¡½£³¤Ç·Þ¤¨¤¿£µ²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç²¬ËÜ¤¬ÂÇÀÊ¤ØÆþ¤ë¤È¡¢±üÀî¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¡¦£±£´£¶¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ï¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤ë·Á¤Ç²¬ËÜ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÀµÌÌ¤ËÄ¾·â¡£²¬ËÜ¤Ï»ÑÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤¹¤°¤µ¤Þ½ÐÎÝ¤Î½àÈ÷¤ò¹Ô¤¤Ìµ»ö¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡¢±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î±üÀî¤òâË¤ß¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡±üÀî¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éË¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢²¬ËÜ¤ÏÀÅ¤«¤Ë±üÀî¤òâË¤ßÂ³¤±¤Æ»ëÀþ¤ò³°¤µ¤º¡Ä¡£Âç»ö¤Ë¤³¤½»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿³È½ÃÄ¤«¤é¤Ï´í¸±µåÂà¾ì¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¡¢±üÀî¤Ï£µ²óÅÓÃæ£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï£Ø¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÆ¬Åö¤Æ¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡¢¤½¤ê¤ãÅÜ¤ë¤è¡Ä¡×¡Ö¤½¤ì¥¥ì¤ë¤ï¡×¤È²¬ËÜ¤ËÆ±¾ð¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤°¤È¡Ö¤â¤¦µð¿Í¤Ë¤±¤¬¿ÍÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿»ö¤¬Ìµ¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È°Â¤É¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£