◆世界陸上 第５日（１７日、国立競技場）

女子２００メートル予選が行われ、日本記録（２２秒７９）を持つ井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が５組を走り、２２秒９８の５位で１８日の準決勝に進出した。この種目では２０１１年大会の福島千里以来、日本人２人目の準決勝進出となった。

６組で争われた予選は各組上位３人と４位以下のタイム上位６人の計２４人が準決勝に進出できる。５組を５位で走り終え、着順での進出を決められなかった井戸は「前半、行けたかなと思ったんですけど、後半はリズムキープが厳しかったかな、思っています」と神妙な表情で話した。その後、最終６組が終わり、各組み４位以下のタイムで４番目が確定し、準決勝への進出が決まると、表情は一変した。

「イェーイ、やったー。うれしい。ありがとうございます。もう一本できるので、しっかり、次はタイムを上げていきたいと思います」と満面の笑みを見せながら、準決勝への意欲をみなぎらせた。

井戸は１００メートルと２００メートルを専門としているが、第１日（１３日）に行われた混合１６００メートルリレーに出場し、４００メートルを激走。午前の予選で３分１２秒０８の日本新記録をマーク。同日の夜に行われた決勝でも２本目の４００メートルを力走した。「混合マイルでいい流れができました」。専門外種目の挑戦をプラスに生かし、専門種目で好走した。