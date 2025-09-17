おととし、中野市で男女4人が殺害された事件の裁判員裁判で17日は起訴前に被告の男を精神鑑定し「妄想症」と診断した検察側の男性医師が出廷。「妄想症は女性2人に対する殺害の動機付けに影響したが、殺害行動には影響していない」と証言しました。



殺人と銃刀法違反の罪に問われている中野市江部の農業、青木政憲被告34歳。おととし5月、散歩中だった女性2人と駆けつけた男性警察官2人をハーフライフル銃やナイフで殺害したとされています。





17日は起訴前に検察側の依頼で青木被告の精神鑑定を行った男性医師に対する証人尋問が行われました。検察側の精神鑑定の結果、青木被告は「重度の妄想症など」と診断されています。その上で男性医師は「妄想症は女性2人に対する殺害の動機付けに影響したが殺害行動には影響していない」と証言しました。また、警察官2人の殺害についても「逮捕を逃れるために殺害を実行していて妄想症などの影響はなかった」としました。こうしたことから検察側は青木被告には刑事責任能力があったと主張。一方、弁護側の証人として17日、出廷した公認心理師は「統合失調症の影響で『ぼっち』や『きもい』という幻聴が聞こえ、心理的に自身を守るための行動として殺害に至った」と精神疾患の影響を主張しました。この裁判の争点は青木被告の刑事責任能力の程度と量刑で検察側・弁護側双方の医師に対する証人尋問で精神疾患が殺害にどう影響したかが争われています。次回の審理は19日で引き続き、検察側の男性医師に対する証人尋問が行われる予定です。