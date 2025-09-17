3時のヒロイン、絵画を盗みにイベント侵入？ 声優・花守ゆみりの質問にツッコミ「大喜利ふるのはやめてください」
26日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+」の「スター」で独占配信されるアニメ『キャッツ・アイ』（「・」＝ハートマーク）の配信直前1・2話試写イベントが17日、都内で行われ、3時のヒロイン（福田麻貴、ゆめっち、かなで）が登壇した。
【写真】嬉しそう…！色紙を見て笑顔を浮かべる小松未可子
ステージでは、次女・瞳役の小松未可子、長女・泪役の小清水亜美、三女・愛役の花守ゆみり、内海俊夫役の佐藤拓也が作品についてトーク。その後、スクリーンに「キャッツ・アイ」からの「『ローマの女を』いただきにあがります」という予告状が映し出され、キャッツアイ風の衣装に身を包んだ3時のヒロインの3人が客席後方より登場した。
ステージ横に設置されていた絵画を盗もうとした3人は、突然鳴り出すサイレンに大焦り…という演出ののち、登壇。福田は「あんまり盛り上がらなかった…」とぼやき、早速笑いを誘った。応援に駆けつけた3人は、それぞれ来生三姉妹の推しキャラを、福田は「昼と夜の顔を一番使い分けているであろう瞳さんです！」、ゆめっちは「セクシーパープル、泪姉さんです！」、かなでは「“僕”の推しキャラは、来生愛です！」と発表した。
ここで、小松が「実はさっき地下駐車場でご一緒する機会があったんですけど、颯爽と歩く姿がめちゃくちゃかっこよかったです！キャッツ・アイみたいでした！地下駐車場がめちゃめちゃ似合ってました！」と興奮気味に告白。登壇陣みんなで爆笑する中、福田は「普段こんなにテンション低いんやって思いませんでした？肩落として歩いてて…」と続け、さらなる笑いをさらっていた。
また、本作の感想を語った3時のヒロイン。その後、花守から登場時の推しキャラ発表にちなんで「気になることがって、“セクシーパープル”があるんだったら、ブルーとオレンジは何色に？」と台本ににない質問が飛んだ。福田は「たしかに〜」と納得の声をあげたが、すぐに「大喜利ふるのはやめてください。全身の毛が逆だちました」とツッコミ。すかさず「すてきです！」と声をかけた花守のフォローに、「よかった、免れました」と返した福田。終始大きな笑いが起こっていた。
本作は、1981年〜84年まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載された北条司氏の連載デビュー作が原作。喫茶キャッツアイのオーナーである美人三姉妹の瞳、泪、愛が「怪盗キャッツアイ」として暗躍するラブアクション。華麗な盗みの技や、次女の瞳と刑事・内海のスリリングな恋を描いて人気を博し、1983年にはテレビアニメ化された。
日本のみならずアジア、欧米でも強い人気を誇っており、2022年には40周年を記念し原画展が開催されるなど、今もなお世界中でさまざまなメディア展開がされ、多くのファンに愛され続けている伝説的な作品。今作は、満を持しての完全新作となる。前編（1話〜6話）は26日〜10月31日、後編（7話〜12話）は12月26日〜2026年1月30日に配信される。
