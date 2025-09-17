「陸上・世界選手権」（１７日、国立競技場）

試合開始前に、山崎一彦強化委員長が大会中間総括取材に応じた。男子１１０メートル障害の予選で泉谷駿介（住友電工）がスタートで出遅れた件について言及。泉谷は、隣のレーンの選手の動きの影響で出遅れたとしていたが、山崎強化委員長は「人間は生きている以上、（完全に）静止できない。静止という範疇の中でスタートが行われたという判断。明らかに前に出たらフライングというのが最近のルール。ピクついた部分に関しては、スターターの裁量。（今大会で）フライングは多いが、スタートになったら出るという定義だから、（号砲が）遅いのはしょうがない」と語った。

泉谷は１５日の予選で、スタートで大きく出遅れた。リアクションタイムは、組で最も遅い０・３２５秒。出遅れた理由について「横の選手がピクついて。やり直しかなと思ったらそのまま行った」と話し、「日本だったら当たり前のようにやり直しがあるけど、いざ自分が横のレーンで被害者になってみると、こんな感じなんだなと学びましたね」と苦笑いしていた。