歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムとＸで、出産を前にして入院したことを報告しました。



中川翔子さんはインスタグラムで「ひゃああああついに入院になってしまった！」「産むまでこのまま入院みたいです！ひええ」と、興奮と共に投稿。

「不安だけど父の命日の日に入院となったのも守られてるって思うことにします」「家でなにかあったら怖いし」「そろそろ限界だったしね」と、自身とともにフォロワーをも安心させる言葉を綴っています。







中川翔子さんは「双子たち 今 2478と2449」「げんきです」「出来るだけ頑張って37週めざしたいなぁ」と、愛と勇気で限界を狙う気持ちを明かし「病院で世界陸上を見ます」「がんばるぞー！いよいよだー！」と自身を鼓舞しています。







フォロワーからは「皆んな見守ってるからダイジョブ」「病院で安心したよー」「あとはもう病院にお任せしてリラックスしてね」「安産でありますように」「双子35週まで入院なしで元気に守ってきたこどがすごすぎます！」など、感嘆と応援の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】