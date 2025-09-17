ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】東海道新幹線 上り｢新大阪～豊橋｣ 下り｢東京～… 【速報】東海道新幹線 上り｢新大阪～豊橋｣ 下り｢東京～新大阪｣ 運転見合わせ 線路内に人が立ち入ったため 【速報】東海道新幹線 上り｢新大阪～豊橋｣ 下り｢東京～新大阪｣ 運転見合わせ 線路内に人が立ち入ったため 2025年9月17日 20時9分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 東海道新幹線は、岐阜羽島～米原の間で線路内に人が立ち入ったため、午後7時半ごろから、上りは｢新大阪～豊橋｣、 下りは｢東京～新大阪｣で運転を見合わせています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 1か月記念のデートで相手は“豹変” 女子高校生は教室や公園でも性被害に 3年の月日が経ち“いじめ重大事態”に認定されるも…｢社会に絶望しました｣ シベリアで出会ったロシア人女性との“禁断の恋” 100歳抑留者が初めて明かす戦後80年の秘密とは？【大石邦彦 取材記①】 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, ダイス, 訪問介護, 老後, 海, 神事, 慰霊祭, 工場, 射出成形機, 在宅医療