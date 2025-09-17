「本当にあった、夜逃げ屋の仕事！」DVや虐待、ストーカー、借金苦… 実際に夜逃げ屋で働く作者が描く『ほぼ』実話【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む→夜逃げ屋って働く人ってどんな人？
子どものころから漫画を描き、ユーモア溢れる作品で知られる漫画家・宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)。実話を基にした人気漫画『夜逃げ屋日記』は、単行本が4巻まで発行されるなど大きな話題を集めている。今回は、そんな本作の初期エピソードの制作秘話について、改めて作者に話を聞いた。
■「ほぼ」実話…夜逃げ屋のリアルと漫画化の工夫
「夜逃げ屋」の存在を知ったときの気持ちを尋ねると、「30年近く前に『夜逃げ屋本舗』というドラマがあり、借金返済ができなくなった人を夜逃げさせるのが主な仕事だと思っていました」と振り返る。しかし、近年ニュースでよく耳にするDVや虐待、ストーカーなどの問題を抱えた人を夜逃げさせることが主な仕事だと知り、「時代の流れを強く感じました」という。
実際に夜逃げ屋と関わるようになり、ギャップはあったかという問いには、「裏稼業となると、『下手なことを言うと山に埋められてしまうのでは？』と思っていました。ただ、会ってみると皆さん本当に気さくで優しくて、接しやすい方達でした」と、意外なギャップを明かす。「よくよく考えると、そんな怖い人たちだったら依頼者さんも安心して相談できないですからね。みんな優しくいい人達です」と語った。
取材協力：宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。