ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¤Û¤Ü¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç¥É¥é¥Ã¥°Çä¿ÍÌò¤Ë¡ªSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡õSUPER BEAVER½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤â½Ð±é¤Î¾×·âºî¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù2025Ç¯11·î¸ø³«
½÷Í¥¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤¬½¾Íè¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÉõ°õ¤·¡¢¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿20Ëç¡Û¤Û¤Ü¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡¢Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤ä½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ
¢£»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÈÈºá¤â¼¤µ¤Ê¤¤¡½¡½¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬Áª¤ó¤À´í¸±¤ÊÆ»
¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ÎÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¿¿ÌëÃæ¥·¥ê¡¼¥º¡×Âè2ÃÆ¤À¡£
¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤ÆÅìµþ¤ØÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦±ÊÅç²Æ´õ(ËÌÀî·Ê»Ò)¡£ÌÀÆü¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë¤µ¤¨º¤¤ëÀ¸³è¤ÎÃæ¡¢¶öÁ³¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÌ©Çä¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¤é¤âÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê²Æ´õ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë³ÊÆ®²È¡¦Ë§°æÂ¿Ëà·Ã(¿¹ÅÄË¾ÃÒ)¡£¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥ÉÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿Â¿Ëà·Ã¤È´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤¬¡¢¤¢¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2¿Í¤Î±¿Ì¿¤Ï¶¸¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è¡¢¤Û¤Ü¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤ÇÄ©¤ó¤ÀËÌÀî·Ê»Ò
¼ç¿Í¸ø¡¦±ÊÅç²Æ´õ¤ò±é¤¸¤ëËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Î¾õÂÖ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ß¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤òÆþ¤ì¤¿È±¤Ç¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤ò¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë¡£´é¤òÊø¤·¤ÆÂç¤¤¯¾Ð¤¤¡¢µã¤¤¸¤ã¤¯¤ê¡¢Ìë¤Î¥Í¥ª¥ó³¹¤òÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±²ó¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¾×·âÅª¤ÊÊÑËÆ¤Ö¤ê¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëËÌÀî¤µ¤ó¡£¡Ö²Æ´õ¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ë¤âºÇ°¤Ê¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌò¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÌ©Çä¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÅê¤²ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê±éµ»¤¬ÇúÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÀî¤µ¤ó¤Î½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤ë½Ö´Ö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡¢½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿Í´ÖÌÏÍÍ
²Æ´õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤È¤Ê¤ë³ÊÆ®²È¡¦Ë§°æÂ¿Ëà·ÃÌò¤Ï¡¢ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¤Ï¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù°ÊÍè¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤µ¤ó¡£³ÊÆ®µ»·Ð¸³¥¼¥í¤«¤éÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç7¥¥íÁýÎÌ¤·¡¢Ìòºî¤ê¤ËÎ×¤ó¤À¡£¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Æ´õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èà½÷ËÜÍè¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä¥Ô¥å¥¢¤µ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÉ½¤Ë¸½¤ì¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¡×¤È¸ì¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¸ò¤ï¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿Ëà·Ã¤È²Æ´õ¤¬ËÂ¤°¡Ö¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡×(½÷ÀÆ±»Î¤Î¿ÆÌ©¤Ê·ë¤Ó¤Ä¤)¤¬Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤À¡£
Â¿Ëà·Ã¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦ÃÓÅÄ³¤Ìò¤Ë¤ÏSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¡£ÆâÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¤ËÂ³¤2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö³¤¤ÏÂ¿Ëà·Ã¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ç¡¢Â¿Ëà·Ã¤ò°ìÈÖ¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¡ÖÌÜ¤òÊ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Í§¾ð¤äÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤¿Êý¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê´õË¾¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
SUPER BEAVER¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤µ¤ó¤ÏËÜºî¤¬ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£³¹¤ÎËãÌôÌ©Çä¤Î¸µÄù¤á¡¦¥µ¥È¥¦¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê°Ìò¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¡Ö¥µ¥È¥¦¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò·¡¤ê²¼¤²¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤éÆâÅÄ´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÌòºî¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤â¡Ö¥â¥Ë¥¿¡¼±Û¤·¤«¤é¤âÉÝ¤µ¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦´í¸±¤ÊÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢½ÂÀîÀ¶É§¤µ¤ó¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÎïÆà¤µ¤ó¡¢¸÷ÀÐ¸¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¬¡¢²Æ´õ¤ÈÂ¿Ëà·Ã¤ò¼è¤ê´¬¤¯Êª¸ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡Ö¶ì¤·¤¤¡Ä¤Ç¤â´Ñ¤¿¤¤¡Ä¡×ËÜÍ½¹ð¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¶ÛÇ÷¤ÎÊª¸ì
ËÜÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤Ç²Æ´õ¤¬¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Çµã¤Êø¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¶ì¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÊì¿Æ¡¦²Æ´õ¤È¡¢¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë³ÊÆ®²È¡¦Â¿Ëà·Ã¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³¹¤ÎËãÌôÌ©Çä¤Î¸µÄù¤á¤Î¥µ¥È¥¦¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È²Ô¤®¤¿¤¤¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤¹¤ë²Æ´õ¡£¤½¤ó¤Ê²Æ´õ¤òÃÍÆ§¤ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥È¥¦¤Î²ø¤·¤¤»ëÀþ¡£¡Öº£¤¬¤É¤ì¤À¤±¥ä¥Ð¥¤¾õ¶·¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¡ª¡×¤ÈÂ¿Ëà·Ã¤ò¿´ÇÛ¤·À¼¤ò¹Ó¤²¤ë³¤¡½¡½¤¹¤Ù¤Æ¤¬2¿Í¤Î¸åÌá¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÊª¸ì¤ë¡£
ËÜÍ½¹ð¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÍ½¹ð¤À¤±¤Ç¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤³¤Î°¦¤ÏÁ±¤«°¤«¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤·¤«¤È¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¡Öº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Î¶¸µ¤´é¡¢´°Á´¤ËÇÐÍ¥¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ïºá¤òÈÈ¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤í¤¦¡£ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¯¡¢°¦¤È¸ÉÆÈ¤¬Íí¤ß¹ç¤¦ÀÚ¤Ê¤¯¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÊª¸ì¡£ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡¢½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç±é¤¸¤¿¡È°¦¤Î·Á¡É¤ò¡¢¤¼¤Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡ÙºîÉÊ³µÍ×
¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§ÆâÅÄ±Ñ¼£¡¡
²»³Ú¡§¾®ÎÓÍÎÊ¿
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§³ÑÌîÈ»ÅÍ¡ØSpring Lullaby¡Ù(Sony Classical International)
½Ð±é¡§ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð(Snow Man)¡¢½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡¢½ÂÀîÀ¶É§¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢ÅÄÃæÎïÆà¡¢¸÷ÀÐ¸¦
À½ºî¡§¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡¡¡
ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ ¡¡
(C)2025¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
