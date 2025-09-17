去年3月、水俣病の被害を訴える熊本県や鹿児島県の144人が国などに賠償を求めた裁判で熊本地裁は、原告全員の請求を退ける判決を言い渡しました。これを不服とした原告側は控訴。そして福岡高裁での控訴審が17日から始まりました。



■熊本訴訟 原告団長・森正直さん

「熊本地裁の判決はあきらかに不当判決でした。きょうから当たり前の判決に戻す戦いが始まります」



この裁判は、熊本や鹿児島などの原告が国と熊本県、原因企業のチッソに賠償を求めているものです。一審の熊本地裁は去年3月、144人の原告のうち25人を水俣病と認めた一方で、改正前の民法に定められた、裁判を起こす時効にあたる「除斥期間」を過ぎているとして原告全員の請求を棄却しました。判決を受けた144人のうち139人が控訴し、17日に福岡高裁で1回目の弁論が開かれました。





弁論では原告側が一審判決の問題点などを指摘。原告2人が意見陳述を行い「自分たちは見た目にはわからない、いろんな症状で苦しみ続け、これからも苦しみ続けなければなりません。苦しみから救い出してほしい」と涙ながらに訴えました。



一方で被告の国や県側も、一審判決で一部の原告が水俣病と認められたことは誤りであるなどと主張し、棄却を求めました。今後は、ことし12月に今後の進行についての話し合いを行い、2回目の弁論の日程を決めるということです。



控訴審で原告側は原告への本人尋問や共通診断書の正当性を示すためなどの新たな証人尋問などを予定しているということです。

