トヨタ紡織にチドム・オデラが加入…WNBAやナイジュリア代表でプレー経験を持つセンター

　9月17日、Wリーグのトヨタ紡織サンシャインラビッツは、チドム・オデラとの2025－26シーズンにおける選手契約を発表した。


　現在30歳のオデラは、アメリカとナイジュリアの国籍を持つセンター。デューク大学卒業後、2017年のWNBAドラフトで3巡目全体31位でアトランタ・ドリームから指名を受けて入団。その後はフランスでもプレー。また、ナイジュリア代表の一員として東京オリンピックにも出場した。


　今回の契約を受けオデラは、クラブ公式サイトを通し次のようにコメントした。


「今シーズントヨタ紡織でプレーすること、とてもワクワクしています！全力でプレーしチャンピオンシップを取ることが待ちきれません！」


◆■Wリーグ 新外国籍選手一覧

▼デンソー・アイリス

#10／センター／アニマム・ジャックダニエル(フィリピン）


▼ENEOSサンフラワーズ

#11／センター／プレッチェル・レイン・アシュテン（アメリカ）


▼トヨタ自動車アンテロープス

#24／センター／シュック・カイリー・アネット（アメリカ）


▼トヨタ紡織サンシャインラビッツ

#22／センター／チドム・オデラ（アメリカ・ナイジェリア）


▼アイシンウィングス

#3／パワーフォワード／アミラ・ジャネイ・コリンズ（アメリカ）


▼日立ハイテククーガーズ

#35／パワーフォワード／デヴォス・ローレ（ベルギー）


▼三菱電機コアラーズ

#15／パワーフォワード／ジョセリン・テイト（アメリカ）

#22／センター／サイーシャ・ゴリー（アメリカ・ハンガリー）