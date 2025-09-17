トヨタ紡織にチドム・オデラが加入…WNBAやナイジュリア代表でプレー経験を持つセンター

9月17日、Wリーグのトヨタ紡織サンシャインラビッツは、チドム・オデラとの2025－26シーズンにおける選手契約を発表した。

現在30歳のオデラは、アメリカとナイジュリアの国籍を持つセンター。デューク大学卒業後、2017年のWNBAドラフトで3巡目全体31位でアトランタ・ドリームから指名を受けて入団。その後はフランスでもプレー。また、ナイジュリア代表の一員として東京オリンピックにも出場した。

今回の契約を受けオデラは、クラブ公式サイトを通し次のようにコメントした。

「今シーズントヨタ紡織でプレーすること、とてもワクワクしています！全力でプレーしチャンピオンシップを取ることが待ちきれません！」

◆■Wリーグ 新外国籍選手一覧

▼デンソー・アイリス



#10／センター／アニマム・ジャックダニエル(フィリピン）

▼ENEOSサンフラワーズ



#11／センター／プレッチェル・レイン・アシュテン（アメリカ）

▼トヨタ自動車アンテロープス



#24／センター／シュック・カイリー・アネット（アメリカ）

▼トヨタ紡織サンシャインラビッツ



#22／センター／チドム・オデラ（アメリカ・ナイジェリア）

▼アイシンウィングス



#3／パワーフォワード／アミラ・ジャネイ・コリンズ（アメリカ）

▼日立ハイテククーガーズ



#35／パワーフォワード／デヴォス・ローレ（ベルギー）

▼三菱電機コアラーズ



#15／パワーフォワード／ジョセリン・テイト（アメリカ）



#22／センター／サイーシャ・ゴリー（アメリカ・ハンガリー）