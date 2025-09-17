トヨタ紡織にチドム・オデラが加入…WNBAやナイジュリア代表でプレー経験を持つセンター
9月17日、Wリーグのトヨタ紡織サンシャインラビッツは、チドム・オデラとの2025－26シーズンにおける選手契約を発表した。
現在30歳のオデラは、アメリカとナイジュリアの国籍を持つセンター。デューク大学卒業後、2017年のWNBAドラフトで3巡目全体31位でアトランタ・ドリームから指名を受けて入団。その後はフランスでもプレー。また、ナイジュリア代表の一員として東京オリンピックにも出場した。
今回の契約を受けオデラは、クラブ公式サイトを通し次のようにコメントした。
「今シーズントヨタ紡織でプレーすること、とてもワクワクしています！全力でプレーしチャンピオンシップを取ることが待ちきれません！」
◆■Wリーグ 新外国籍選手一覧
▼デンソー・アイリス
#10／センター／アニマム・ジャックダニエル(フィリピン）
▼ENEOSサンフラワーズ
#11／センター／プレッチェル・レイン・アシュテン（アメリカ）
▼トヨタ自動車アンテロープス
#24／センター／シュック・カイリー・アネット（アメリカ）
▼トヨタ紡織サンシャインラビッツ
#22／センター／チドム・オデラ（アメリカ・ナイジェリア）
▼アイシンウィングス
#3／パワーフォワード／アミラ・ジャネイ・コリンズ（アメリカ）
▼日立ハイテククーガーズ
#35／パワーフォワード／デヴォス・ローレ（ベルギー）
▼三菱電機コアラーズ
#15／パワーフォワード／ジョセリン・テイト（アメリカ）
#22／センター／サイーシャ・ゴリー（アメリカ・ハンガリー）