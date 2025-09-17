（台北中央社）元外交部長（外相）の丁懋時（ていぼうじ）氏が16日、台北市内の病院で死去した。享年99。



1925年、雲南省生まれ。総統府秘書長や国家安全会議秘書長、駐米代表（大使に相当）などを歴任した。アフリカのルワンダやザイール、韓国への駐在も経験した。



国家安全会議秘書長在任中の95〜96年には第3次台湾海峡危機が勃発。丁氏は96年、米ニューヨークで国家安全保障担当副補佐官と面会し、危機解決に向けた話し合いを行った。79年の台米断交後では最もハイレベルな政府高官同士の対話となり、安全保障分野での高官協議の枠組みを確立した。



また同年には秘密裏に訪日して当時の梶山静六官房長官と面会し、両岸（台湾と中国）情勢や台日間の情報交換を巡り議論した。72年の台日断交以降、台湾の高官が訪日して安全保障について話し合った初のケースとなった。



他にも、95年に当時の李登輝（りとうき）総統の訪米に同行するなど、台湾の重大な外交政策の決定に関与した。



