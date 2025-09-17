やっぱり【UNIQLO：C】が大優勝！ 売り切れ前に狙いたい！「おしゃれトップス」

シンプルで洗練されたデザインのアイテムが豊富な【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】。大人世代のコーデにも自然と馴染むベーシックなアイテムや、旬を取り入れたアイテムも展開されています。そのなかから特に注目したい、おしゃれ度を高めてくれそうなトップスを今回はピックアップ。人気アイテムは売り切れてしまうこともあるので、ぜひ早めにチェックして。

バランスよく決まりそうなサマ見えシャツ

【ユニクロ】「コットンコクーンシャツ」\3,990（税込）

一見ベーシックな形のコットンシャツ。インしなくてもすっきりと決まる短めの丈で、パンツともスカートとも合わせやすそう。ボリュームのある袖もポイントで、きちんと感のなかにほんのり可愛らしさをプラスしてくれます。シンプルに1枚で着ても映えるシャツは、インナーや羽織りとしても使えるので秋コーデでの出番が増えそう。

ダボっと着られる高見えパーカ

【ユニクロ】「スウェットオーバーサイズプルパーカ」\3,990（税込）

オーバーサイズでダボっと着られる、シンプルデザインのスウェットパーカ。公式サイトによると「表面には適度なハリ感」があるとのことで、ラフすぎず高見えしそうなのも魅力です。ボリュームのあるフードは、アウターの襟元からのぞかせても立体的なシルエットに。カジュアルなスタイルはもちろん、ガーリーなボトムスと合わせても甘さ控えめの大人可愛いコーデを楽しめます。

ざっくり編みニットで季節感たっぷり

【ユニクロ】「ワッフルニットクルーネックカーディガン」\4,990（税込）

立体感のあるワッフル編みが映えるニットカーディガン。ショート丈なので着こなしがバランスよく決まりそう。落ち着きのあるデザインで、いつものスタイルに取り入れやすいのも魅力。ボタンを留めて上品に、羽織ってカジュアルにと着こなしの幅も広がります。季節の変わり目にも使いやすいので、デイリーに活躍してくれそう。

スカーフで印象チェンジできるカシミヤセーター

【ユニクロ】「カシミヤリラックスVネックセータースカーフつき」\14,900（税込）

カシミヤ素材100%のVネックセーター。首元は開きすぎず、1枚で上品に着られそうなデザインです。付属の同色スカーフがコーデのアクセントになり、巻き方次第で印象を変えられるのも嬉しいポイント。シンプルなデザインなので、柄物のボトムスとも好相性。着回し力があり、高級感もあるカシミヤセーターは、大人の秋冬スタイルを格上げしてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

