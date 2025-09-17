DISH//のドラマー泉大智のソロプロジェクト“泉大智”が2ndデジタルEP『NUMBERs』をリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

DISH//のドラマー、泉大智によるソロプロジェクト“泉大智”が、約1年半ぶりとなる2ndデジタルEP『NUMBERs』を、10月3日にリリースすることが決定した。先日解禁となった単独ツアーの初日公演を翌日に控えてのリリースとなる。

■“数字”に囚われる感覚が込められた『NUMBERs』

『NUMBERs』というタイトルは、他人からの評価、SNS、お金――現代を生きるうえで避けられない“数字”に囚われる感覚が込められたもの。ライブですでに人気を博している「Long Time」「晩夏」に加え、新曲「Shoes」「CLOCK」「Don’t Drown」という、先鋭的なサウンドにのせ、むき出しの想いを言葉へと刻んだ全5曲が収録される。

表題曲となる「Shoes」は、アコースティックギターと歌声だけで幕を開け、まるで一本の映画のように展開。飾らず実直な言葉で包み込むように紡がれ、聴き終えたあとには心にあたたかな陽だまりが差し込むような1曲tなっている。

さらに「Don’t Drown」にはサウンドプロデューサーにYohji Igarashiが参加。攻撃的でカオティックなレイヴサウンドに仕上がっている。

2025年春に、SATOH、ドミコ、ODD Foot Worksを迎えた東名阪の対バンツアー『泉大智 Live Tour 2025 Spring』を開催。気鋭のアーティストたちとのライブが多くの共鳴を呼んだ。10月4日から始まる『泉大智 Live Tour 2025 Autumn』は、その熱量をさらに加速させる単独でのツアーとなる。あらたなフェーズへと突き進む、泉大智の現在地をぜひ体感しよう。

2025.10.03 ON SALE

DIGITAL EP『NUMBERs』

