2025年9月20日（土）、北海道奈井江町にある『奈井江町社会教育センター』にて、炊き立ての新米と、お米と一緒に食べたい美味しいものが集結するフードフェスティバル『ないえのゆめぴりかフェス2025』が開催されます。

画像：一般社団法人ないえ共奏ネットワーク

北海道奈井江町は、北海道空知地方の中心部（札幌と旭川のほぼ中間地点）に位置する、人口約5,000人の町。

国道12号線が、“ずどーん”と、町の中央を南北に縦貫し、美唄市から奈井江町を通り滝川市までの29.2kmが、日本一の直線道路となっています。そのちょうど中間地点に位置するのが奈井江町です。

『ないえのゆめぴりかフェス2025』では、北海道最大規模の『ティラノサウルスレースないえ2025』や、音楽ライブ、子ども向けのショー、コンディショニングなど、全世代の方が楽しめる催しや、新米や特産品の販売など、見所が盛りだくさん！

フードエリアには、炊き立てのお米（奈井江産 特別栽培米 ゆめぴりか）提供ブースに加え、“お米と一緒に食べたい！”をテーマに町内外の美味しい料理が大集結！ ぜひ、茶碗を片手に秋の味覚を味わって！

【詳細情報】

奈井江産特別栽培米ゆめぴりか

食べ放題 500円（リストバンド要着用）

単品 300円

全国で続々と開催され話題沸騰中の『ティラノサウルスレース』が今年も開催されます！

アメリカが発祥とされる既定規格のティラノサウルスの着ぐるみを着用して競争する競技で、全力で走りまわるティラノサウルスは「見ているだけでも面白い」とSNSに動画がアップされ話題となり、幅広い世代に人気となり全国各地で開催されています。

実は、日本国内では2022年4月に初開催され、北海道では2022年9月に奈井江町が初めて開催したんです！

エントリーの受付はすでに終了していますが、観戦するだけでも盛り上がること間違いなしですよ◎

屋外ステージで開催される『まちじゅう音楽LIVE STAGE』は、観覧無料です！

詳細情報

ないえのゆめぴりかフェス2025

開催日：2025年9月20日（土）

開催時間：10:00～17:00（フードの提供・グッズ等の販売は16:30までの予定）

開催場所：奈井江町社会教育センター いこいの広場

料金：入場無料

※雨天決行／荒天中止

タイムスケジュール

10:00 開会式 JA共済アンバサダー（石塚英彦さん、HBCもんすけ）によるPR

12:00～14:00 ティラノサウルスレースないえ2025（レース会場は隣接の奈井江小学校グラウンド）

14:30～15:10 まちじゅう音楽LIVE STAGE（出演：札幌ミュージック＆ダンス・放送専門学校／HAMBURGER BOYS）

15:30～16:00 子ども向けショー（屋内大ホール）

17:00 閉会式

北海道Likers編集部のひとこと

どこよりも早い新米収穫祭！ 収穫したての奈井江産特別栽培米ゆめぴりかを、ずどーんと食べよう！

青空の下で、奈井江の秋を堪能することができる一日。ぜひ家族みんなで遊びに出かけてみてくださいね！

文／北海道Likers

