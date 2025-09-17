EXILE、約20年以上ぶりのショッピングモールイベントに5000人集結 ATSUSHI「夏風邪」も会場大熱狂のパフォーマンス
EXILEが、11月から始まる約3年ぶり8度目の全国ドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』に先駆け、17日に神奈川・ラゾーナ川崎プラザでキックオフイベントを開催した。会場には約5000人のファンが集まり、熱気に包まれた。
【写真】圧巻のパフォーマンスを見せるEXILE
イベントは「〜モールからドームへ〜」を合言葉に企画され、ツアーに足を運ぶファンに向けてメンバーが“会いにゆく”趣旨のもと実施された。EXILEがラゾーナ川崎プラザにメンバー全員で登場するのは初めてで、ショッピングモールでのイベントは2002年の1stアルバム『our style』以来、約20年以上ぶりとなった。
メンバーのAKIRAは「ファンのみなさんと近い距離でキックオフをしたい」とイベント開催への思いを語り、TETSUYAは「11月から久しぶりのドームツアーです。必ずみなさんが見たいEXILEが見れると思います」とコメント。3月にアキレス腱を断裂したTETSUYAだが、「11月のドームで完全復活します！」と意気込みを見せた。
さらにサプライズで「Heads or Tails」を披露。ATSUSHIは「夏風邪を引いてしまった」と明かし、控えめな歌唱となったものの、メンバーの大迫力のパフォーマンスと観客の声援が会場を大いに盛り上げた。また、ファンのリクエストに応えて27日にリリースされる新曲「Get-go!」にあわせて踊ったり、未発表曲のコンセプトビデオの撮影にファンを参加させる一幕もあり、ファンサービスにあふれたイベントとなった。
イベント後にはATSUSHIが、「大事な日に夏風邪を引いてしまって、本当に申し訳ないです。ドームを楽しみにしていてください」とコメント。約20年以上ぶりのショッピングモールでのイベントとなったが、変わらない部分に関してTAKAHIROは「出会いと別れを繰り返して人数も変わりましたけど、日本を元気にしたいという気持ちは変わらない」と語り、「みんなの肌黒感はだいぶ落ち着きましたね」と笑わせた。
今回のキックオフイベントは川崎を皮切りに、福岡・大阪・愛知・埼玉の全国5箇所で展開され、ドームツアーに向けた機運を全国で盛り上げていく。
■『EXILE LIVE TOUR 2025 "THE REASON" KICKOFF EVENT』日程
9月25日（木）福岡・ららぽーと福岡 オーバルパーク
＜出演者＞
橘ケンチ／小林直己／ 浦川翔平（THE RAMPAGE）／藤原樹（THE RAMPAGE）／澤本夏輝（FANTASTICS）
9月26日（金）大阪・あべのキューズモール 3F スカイコート
＜出演者＞
EXILE TETSUYA／EXILE SHOKICHI／世界／堀夏喜（FANTASTICS）／木村慧人（FANTASTICS）
9月27日（土）愛知・アスナル金山 明日なる！広場
＜出演者＞
EXILE AKIRA／EXILE TAKAHIRO／EXILE NESMITH／神谷健太（THE RAMPAGE）／山本彰吾（THE RAMPAGE）
9月28日（日）埼玉・イオンレイクタウンkaze 光の広場
＜出演者＞
橘ケンチ／EXILE SHOKICHI／EXILE NAOTO／陣（THE RAMPAGE）／岩谷翔吾（THE RAMPAGE）
■『EXILE LIVE TOUR 2025 "THE REASON"』日程
11月15日（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡
11月29日（土）大阪・京セラドーム大阪
11月30日（日）大阪・京セラドーム大阪
12月27日（土）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
12月28日（日）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
