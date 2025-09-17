Image: v-color Technology

「ご主人、見て！ いまこんなにアッツアツになってるの！」とか、ペラペラと文字で語ってくれます。

PCパーツにまた1つ、新しくて面白いヤツが生まれました。GIGABYTEとV-COLORが共同開発したDDR5 メモリモジュール「XFinity+」は、世界初のOLEDディスプレイ付きメモリ。速度、温度、遅延などのデータを表示してくれます。

PCケースの中にディスプレイがあっても見えないでしょ、というなかれ。サイドパネルがクリアなケースを使う自作ユーザーって意外と多いんですよ。そういうケースがいっぱい販売されてて選び放題だ、というのもあるんですけどね。

ディスプレイパーツは1.5mm厚のヒートシンクに組み込まれており、ケーブルなどを使わずに情報表示できるのがポイント。なるほど、マザーボード側から情報をもらっているのか。だからOSが起動する前からメモリの言葉を見ることができるそうな。

2枚組のセット販売で、ディスプレイがつくのはそのうち1枚となる様子。デスクトップPC用のメモリは隙間なくみっちみちな状態で接続するから、確かに全部のメモリにディスプレイはいらないもんね。

ターゲットはゲーマー、そしてオーバークロッカーですね。メモリの言葉をいち早く察知することで、高いパフォーマンスを引き出したい方々ということなのでしょう。ぶっちゃけメモリ温度などのデータはCPU-Zなどのアプリで監視できるけど、ちょっと使ってみたい気持ちが湧いてきますなあ。

Source: V-COLOR