毎日の通勤コーデに「あと一枚、頼れるパンツが欲しい…」そんな大人レディの願いを叶えてくれる、新しい“きちんと美脚パンツ”が「PLST（プラステ）」から登場♡

シンプルだけど、確実にキレイ見えする計算されたシルエットと、毎日履きたくなる快適さ。通勤からオフの日まで、長く付き合える「スリムストレートパンツ（シェイプリザーブ）」をご紹介します。

美脚見えの秘密はセンタープレスとストレートシルエットにあり！

出典: 美人百花.com

一番の魅力は、やっぱりその美脚シルエット。太ももから膝にかけてはスッキリと、膝下はまっすぐに落ちるストレートラインで、脚の形をナチュラルにカバー。くるぶしが隠れるフルレングス丈と相まって、まるで脚が3cm長くなったような錯覚に♡

さらに、脚を真っ直ぐ見せるセンタープレスには、裏側に樹脂加工が施されていて、洗濯を重ねても線が消えにくい優秀仕様。朝バタバタしている日でも、きちんと感をキープできます。

出典: 美人百花.com

ウエストの後ろ側は嬉しいゴム仕様で、座りっぱなしのデスクワークもノンストレス。なのに見た目はスッキリ見えるので、オフィスにもぴったり。腰回りはノータックでふくらみを抑え、トップスインもキレイに決まります。

東レと共同開発！高機能素材でシワ知らず＆膝抜けしにくい♪

出典: 美人百花.com

素材にもこだわりがたっぷり。PLSTと東レが共同開発したオリジナル素材は、スポーツウェアにも使われるほどタフで伸縮性バツグン。動きにフィットして快適なのに、膝抜けや型崩れを防止してくれる高性能素材なんです。

シワにもなりにくく、洗濯後もアイロンいらずで即お出かけOK。忙しい朝にうれしい、リアルに使える一本です。

働く女性にうれしい機能と、毎日履きたくなる快適さを兼ね備えた「スリムストレートパンツ（シェイプリザーブ）」。美脚見えも、動きやすさも、時短お手入れも全部叶えてくれるから、まさに“通勤パンツの理想形”です。

この秋のお買い物リストにぜひ入れてくださいね♡