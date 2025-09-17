¡Ú¶Ì¥Î°æ¿ÆÊý¡¡»ëÅÀ¡ÛÂç¤ÎÎ¤¤Ë¡È¹²¤Æ¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤¹¤®¡É¤Ï·ë²ÌÏÀ¡¡¤¢¤ì¤Ï¾¡Éé¤É¤³¤í¡¡ÇìºùË²¤Ï½éÆü¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê4ÆüÌÜ¡¡¡ûÇìºùË²¡ÊÆÍ¤Íî¤È¤·¡ËÂç¤ÎÎ¤¡ü¡Ê2025Ç¯9·î17Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û ¡Ë
¡¡¡¡Âç¤ÎÎ¤¤¬ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÉÔ³Ð¤ò¼è¤Ã¤¿¡£º¸¤òº¹¤·¤Ê¤¬¤é¤°¤¤¤°¤¤²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÀµÌÌ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿¿¤ÃÀµÄ¾¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÆÍ¤Íî¤È¤·¤ò¿©¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£°Æ¤ÎÄê¡¢ÇìºùË²¤Ë±¦¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ìÅÚÉ¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡±¦¤Ç¾å¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ÀÂÎ¤ò»Ä¤»¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤Ëº¸¤òº¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î·Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤«¤é´ó¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï·ë²ÌÏÀ¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ï¾¡Éé¤É¤³¤í¡£º¸¤òº¹¤·¤Æ¡¢²£¹Ë¤Î¾å¼ê¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇìºùË²¤ÎÆ°¤¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¤ÎÇ´¤ê¹ø¤òË«¤á¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£¾ì½ê¤ÎÇìºùË²¤Ï½éÆü¤Î¼ãÎ´·ÊÀï¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£Âç´Ø³Í¤ê¤òÁÀ¤¦ËëÆâÍ¥¾¡·Ð¸³¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é¤Î¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤Ç°ìµ¤¤ËÅÚÉ¶¤Î³°¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¶×ºù¡¢Ë¾ºÎ¶¤ËÏ¢ÇÔ¡£¤¿¤À¶×ºùÀï¤â²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢Ë¾ºÎ¶Àï¤ÏÇìºùË²¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò·Ù²ü¤·¤¿²£¹Ë¤¬¡¢ÊÑ²½µ¤Ì£¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÔ¤³¤½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁêËÐÆâÍÆ¤ÏÁ´¤¯°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÂç¤ÎÎ¤Àï¤Ï2Ï¢¾¡¡£¤³¤ÎÇòÀ±¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ê¸µÂç´Ø¡¦ÆÊÅì¡Ë