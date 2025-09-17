仲間への不穏な行動が続く“姉御肌レスラー”が投稿した最新動画。盟友の背後で見せた“ヤバい鬼の形相”から一転、“なんちゃって”と急変するおどけたポーズが、完全に危ない人状態だ。ファンからも「後ろ後ろ！」「悪魔か？」「早く逃げて」とアラートが飛び交った。

【映像】日本人女子、相棒の後ろで不気味に笑う“サイコ動画”

WWEの日本人女子スーパースター・アスカが自身のXを更新。人気タッグの盟友カイリ・セインとの友情をアピールするようでいて、“サイコ味”あふれるモノクロ動画を公開し、物議を醸している。

動画はバックステージと思われる場所でカイリが笑顔で自撮りする場面から始まる。その背後に、不気味な表情で睨みをきかせるアスカの姿。カイリが振り向くと、態度を急変させ“ニッコニコのスマイル”に変貌。数秒前の“鬼の形相”からの落差が凄まじく、まさに「おわかりいただけただろうか？」状態だ。しかもこの映像をアスカ自身が“鬼”の絵文字を添えて投稿しており、サイコホラーさながらの演出にファンを戦慄させた。

ファンからも「カイリ。後ろ後ろ！」「悪魔ですか？」「早く逃げて」「もし危険だったら目で合図してね」とピリついたコメントが殺到。このところアスカの“圧の強さ”でカイリを支配する様子に、「カイリィィィィィィィィィ」と再現する声も上がる一方、危険に深入りしたくないファンからは「2人が一緒にいて楽しんでいることが何よりも大切だ」と突き放すような書き込みも見られた。

さらに最新の「RAW」では、今週末に女子世界王座決定戦を控えるイヨ・スカイの対戦相手ステファニー・ヴァッケルに、アスカが刺客としてカイリを投入。試合後には敗れたカイリをどやしつけたうえで、ステファニーにも絡むなど暴走気味の姿を見せた。業を煮やしたイヨが登場し、アスカを諌める場面も。「我々はファミリーや」と歪んだ絆を強調するアスカだが、王座決定戦に向け何を仕掛けてくるのか、今後の動向が大きな焦点となっている。

