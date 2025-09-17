【UEFAチャンピオンズリーグ】レアル・マドリード 2−1 マルセイユ（日本時間9月17日／サンティアゴ・ベルナベウ）

【映像】「頭突き」を鼻にかました瞬間

レアル・マドリードで主将を務めるDFダニエル・カルバハルが、マルセイユのGKヘロニモ・ルジに頭突きをかまして一発レッドカード。海外ファンから批判の声が殺到している。

レアル・マドリードは日本時間9月17日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ1節でマルセイユと対戦。22分に失点する苦しい展開となったが、28分と81分にFWキリアン・エンバペがいずれもPKを決めて2−1で逆転勝利した。

ベンチスタートだったカルバハルは、負傷したDFトレント・アレクサンダー＝アーノルドに代わって開始5分に交代でピッチへ。右SBとして奮闘していたが、69分に愚行を犯してしまう。

自分たちのCKの場面で敵ゴール前にいたカルバハルは、相手GKルジと口論に。顔同士が近くなると、なんと顔面に頭突きをかます。ルジはピッチに倒れ込み、スタジアムも騒然となる。背中越しでの騒動だったため主審は見ていなかったが、マルセイユの選手たちは一斉に暴力行為を主張した。

VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）による映像チェックが入ると、さらにOFR（オン・フィールド・レビュー）で主審も確認へ。リプレイ映像で見ると、顔を上に上げたカルバハルの額がルジの顔にめり込んでおり、かなり印象が悪い。結局、マドリード主将にはレッドカードが提示された。

この衝撃の頭突きレッドカードは、海外ファンの間でも大きな話題に。SNSでは「キャプテンとして恥ずべき行為」「愚かすぎる」「うんざりする」「まるで子供」「33歳のやることか？」「ジダンかよ」「何をやってるんだ！」「当然のレッドカード」「ベテランなのに挑発に乗るな」「完全な暴力」など批判の声が殺到している。

スペイン紙『MARCA』によれば、試合後にルジが問題シーンについて言及。「僕は仲間にカバーリングを指示していた。すると、カルバハルが手をかけてきて、言い争いになった。彼は僕の鼻の下から上に向かって頭突きをしてきた。大袈裟に倒れたわけじゃない。鼻が痛かったけど、もう大丈夫」とコメントしている。

