【MLB】ドジャース 6ー9 フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）

【映像】91cm“落ちる”魔球→シュワバー「手が出ず」呆然

ドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。初回から本塁打王争いのライバル、カイル・シュワバーとの対決で、驚きの魔球を披露し観客をどよめかせた。

前日の試合で53号を放ちリーグトップを独走するシュワバーに対し、大谷は初球から101.7マイル（約163.7キロ）の剛速球を投じた。続く球はカーブ、カットボール、スライダーとすべて異なる球種。まさに“総力戦”の配球で追い込み、最後は高めに切れ込むスライダーで見逃し三振を奪った。MLB公式データサイト『ベースボール・サーバント』によると、このスライダーは36インチ（約91.4センチ）落ちたとされ、打席のシュワバーは“手も足も出ない”といった様子で静かに立ち尽くすしかなかった。

MLB公式X（旧Twitter）もこの対戦を動画つきで投稿し、「MVP候補同士の対決。大谷翔平がシュワーバーをこの日最初の対戦で三振に仕留めた」と紹介。

SNS上ではこの投稿に「投手も打者も？そんなことできるのは大谷だけだ」「翔平はまさに魅せてるね」「今まさに伝説級の対決だ」「誰がMVPかって話じゃなく、HR王を争う2人が直接対決しているのがすごすぎる」と驚きの声が相次いだ。

この日の大谷は5回を投げて68球、被安打0、与四球1、5奪三振、無失点と快投。さらに打っては50号を放ち、メジャー史上初の「50本塁打50奪三振」という前人未踏の数字を刻んだ。初回のシュワーバーとの真剣勝負は、この日の快投を象徴する迫力のシーンとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）